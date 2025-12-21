Cerrará una histórica galería del Conurbano.

En un contexto de caída de consumo por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una histórica galería del Conurbano Bonaerense cerrará y dejará a todos los comerciantes sin sus locales y a sus trabajadores sin su fuente de ingresos.

Se trata de la Galería Avenida, de Monte Grande, Esteban Echeverría, conocida por los vecinos del distrito como El Cisne, que comunicó el cierre y no renovará los contratos de los comercios.

Esta galería es una de las más conocidas del distrito y tiene comercios históricos que están hace más de dos décadas en el centro de Monte Grande, como la merceria El Cisne, por la cual muchos nombran así a todo el lugar,

“Fue un baldazo de agua fría. Son muchos años acá y que te digan que en tres o cuatro meses te tenés que ir es un choque fuerte”, remarcó uno de los comerciantes al portal local El Diario Sur.

Incertidumbre de los comerciantes por el futuro

En octubre le comenzaron a llegar a los inquilinos las cartas documento que informaban que cuando finalice el contrato no iban a ser renovados. No se informó sobre los motivos ni el futuro del lugar.

Esto dejó a muchos comerciantes en una situación crítica, ya que no saben que van a hacer cuándo ya no cuenten con sus locales, lo cual se dará entre enero y marzo del 2026. Esto se da en un contexto de caída de las ventas y suba en los precios de los alquileres, lo cual hace mucho más difícil la situación.

Otra de las trabajadoras del lugar señaló: “Legalmente hicieron las cosas bien. El contrato decía que terminaba en ese momento y nos avisaron con tiempo. Ahora lo único que nos dicen es que no renuevan. No sabemos si vendieron, si alquilaron o a quién”.

Tras esta situación, entre los comerciantes comenzó a circular un rumor de que allí se instalaría un local de origen chino. "Este tipo de locales genera preocupación porque ofrecen precios muy bajos y con variedad de productos, lo que afecta a todos los que vendemos lo mismo", expresaron, aunque aún no hay ninguna confirmación sobre lo que sucederá.

En esa línea, varios de los inquilinos sostuvieron que la galería venía sufriendo la caída del consumo y que con el tiempo "se fue vaciando" y hoy varios locales "funcionan como depósito". Los que siguen en pie marcaron la dificultad de continuar con sus tareas debido a los precios de los alquileres y las pocas ventas por la crisis económica.