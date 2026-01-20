Antes de viajar al Foro Económico de Davos y por motivo de cumplirse un año de su retorno a la presidencia de Estados Unidos, el republicano Donald Trump expuso sobre los que considera sus logros de gestión en un discurso de casi una hora y media desde la Casa Blanca. Destacó haber invadido Venezuela, hizo menciones sobre la escalada de tensiones en Groenlandia y también habló de economía, al elogiar los aranceles que le impuso a la mayoría de sus aliados, los cuales "fomentaron a las empresas a instalarse en suelo estadounidense".

También se hizo un momento para hablar y reivindicar su política de seguridad interna y defendió el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de las protestas que inundaron al país en las últimas semanas.

El presidente Trump elogió su política económica de los últimos 12 meses

Entre los logros que el republicano se endilgó, están haber logrado "muy poca inflación" bajo el argumento de que "la inflación subyacente del IPC fue del 1,6% anualizado" durante los tres últimos meses de diciembre, de acuerdo al análisis de la consultora Ernst & Young. También subrayó que el producto interior bruto (PIB) en el último trimestre de 2025 "va camino de superar, quizás con creces, un crecimiento del 5 %", un pronóstico que se puede considerar optimista.

Trump destacó el efecto positivo de los aranceles que implementó para con los socios comerciales de Estados Unidos, y cómo éstos redujeron el déficit comercial nacional y forzaron a empresas de otros países a invertir en fábricas basadas en suelo estadounidenses.

"Vienen aquí porque no pueden pagar aranceles", aseguró el magnate neoyorquino, que este pasado fin de semana amenazó con imponer gravámenes a ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia y no han apoyado su plan de anexionar la isla, un territorio autónomo que depende de la corona danesa.

Trump sobre Venezuela: valoró a Corina Machado y a Delcy Rodríguez

Dentro de su discurso, Trump declaró este martes que antes "estaba en contra de Venezuela" pero que ahora le "encanta", tras el cambio que sufrió el país con el secuestro del presidente Nicolás Maduro que ejecutó en los primeros días de enero, ya que antes Venezuela "enviaba a sus narcotraficantes y prisioneros" a Estados Unidos.

Además señaló que logró "trabajar muy bien" con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.

Por otro lado, Trump indicó que podría "involucrar" de alguna manera a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el futuro de Venezuela. La definió como "una mujer increíblemente amable" que "hizo algo extraordinario hace unos días", refiriéndose al obsequio de la medalla del Nobel de la Paz que le hizo Machado la semana pasada. "Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo", afirmó.

Trump volvió a reclamar el Premio Nóbel y habló de Groenlandia

En la misma rueda de prensa, Trump reivindicó que se merece el Nobel de la Paz porque él resolvió ocho guerras. "Por eso tengo tanto respeto por María, por lo que hizo", expresó Trump sobre el gesto de la líder opositora de regalarle la medalla.

Según el republicano , Machado le habría dicho, cuando se reunieron en la Casa Blanca: "No merezco el Premio Nobel; él sí".

En cuanto a Groenlandia, Trump no habló mucho, sino que envió una advertencia concreta. Cuando le preguntaron hasta donde estaría dispuesto a llegar en sus pretensiones con la isla ártica, el republicano respondió tajante: "Ya lo descubrirán".

Trump sobre la seguridad del ICE: "Nadie entró"

Trump volvió a atacar a su predecesor, el demócrata Joe Biden, al asegurar que fue el "peor presidente de la historia migratoria" y que implementó una política de frontera abierta, la cual "desde hace un año logramos revertir".

"Nadie ha entrado", defendió el republicano, a la par que también dijo "no entender por qué" hay gente en Estados Unidos que repudie el trabajo del ICE, cuya labor está siendo duramente escrutada después de que uno de sus agentes matara a tiros a Renee Good el pasado 7 de enero, en el transcurso del operativo masivo que su Gobierno ordenó en el estado de Minnesota.