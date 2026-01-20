Después de que Trump filtrara chats, Macron abraza a China: "Necesitamos más inversiones"

La disputa entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se profundiza en el Foro Económico de Davos. Después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, filtrara chats con el objetivo de humillar a su par francés, Emmanuel Macron, el europeo respondió con una intención política: que la Unión Europea (UE) afiance lazos con China.

"China es bienvenida, pero lo que necesitamos es más inversión extranjera directa china en Europa en algunos sectores clave para contribuir a nuestro crecimiento", dijo Macron durante su exposición en Davos. Luego, a la salida del auditorio, expresó a la prensa: "Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación".

Luego, le preguntaron si todavía podía considerar a Trump como "un aliado" de Europa. "Le corresponde a él dar la respuesta, aunque en efecto no es un comportamiento que corresponde a esa calificación", sentenció Emmanuel Macron. "Hay que defender nuestros intereses, de Francia y de los europeos, y también nuestros principios y la paz", agregó.

En la misma línea se expresó el canciller francés, Jean-Noël Barrot, quien cuestionó la amenaza de Trump de poner aranceles de hasta 200% a los productos franceses si Macron no se incorpora a la junta que conformó para gobernar Gaza. "Francia no se somete a ningún chantaje y no se someterá nunca", opinó. Respecto a los motivos de la negativa de Francia a integrar la junta, Barrot explicó que "vendría a sustituir a la ONU".

La filtración de Trump

Más temprano este martes, Trump publicó en la red social Truth supuestos mensajes que le envió Macron. "Estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas respecto a Irán. No entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia. Intentemos construir grandes cosas", le mandó el mandatario de Francia.

Además, el presidente estadounidense difundió en la misma red social una imagen en la que se observan supuestos mensajes atribuidos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En la captura, el remitente, identificado como Rutte, le agradece su actuación en Siria y manifiesta: “Me comprometo a encontrar una solución para el problema de Groenlandia”.