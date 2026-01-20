Accidente de Bastian: así quedaron el UTV y la camioneta tras el choque en Pinamar

Bastián, el nene de ocho años que resultó gravemente herido en Pinamar tras el choque entre un UTV, en el que viajaba con su padre, y una camioneta Volkswagen Amarok, fue operado esta mañana por quinta vez en el Hospital de Mar del Plata y, según el nuevo parte médico, se encuentra "estable".

Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente, esta semana la Justicia imputó al padre de Bastián por “lesiones culposas”, al considerar que tanto él como su hijo viajaban en el UTV sin cinturón de seguridad. En las últimas horas, a su vez, se conocieron imágenes del violento impacto entre el vehículo todo terreno y la camioneta.

El material, publicado por Infobae, muestra la violencia del impacto, que dejó destruidas las partes frontales de ambos vehículos. En las imágenes del UTV, además, se observan manchas de sangre en uno de los asientos traseros.

Según declararon los testigos, tras el impacto el padre de Bastián descendió del vehículo con el niño en brazos para pedir ayuda. En el UTV también viajaban otra persona -presuntamente quien conducía- y dos menores, que resultaron con heridas leves.

Matías Morla asumió la defensa del padre de Bastián, imputado por "lesiones culposas"

Tras conocerse la imputación del padre de Bastián, Matías Morla anunció que asumió su defensa. En diálogo con la prensa, el abogado calificó la acusación como “una locura” y aseguró que los testigos que se incorporarán al expediente sostienen que la camioneta circulaba a gran velocidad y fue la que impactó contra el vehículo todo terreno.

La Justicia también imputó por lesiones graves a los conductores de la camioneta Amarok. Uno de ellos fue identificado como Manuel Molinari, un empresario oriundo de Junín.

En los próximos días se realizarán nuevos peritajes sobre los vehículos, que podrían aportar mayores precisiones sobre el accidente.