Como en China pero en La Plata: la escapada para festejar el Año Nuevo Chino con entrada gratis.

La ciudad de La Plata recibirá el Año Nuevo Chino con un evento con entrada libre y gratuita. El mismo tendrá lugar los próximos sábado 21 y domingo 22 de febrero en la Plaza Moreno, entre las calles 12 y 51. Se tratará de una gran fiesta de la que participarán, según se calcula, unas 300 mil personas por jornada, todas ellas reunidas para darle la bienvenida al año 4724 del calendario chino tradicional, cuyo animal será el Caballo de fuego.

"Este encuentro representa más que un festejo, estamos celebrando el principal conglomerado entre Argentina y China del país”, comentó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez. El mismo agregó: “El Año Nuevo Chino es la consecuencia de un trabajo multidimensional que desarrollamos desde la Fundación con nuestros amigos chinos, siendo los principales impulsores de la relación bilateral entre ambos países en áreas clave como la ciencia, la tecnología, los negocios, la cultura y el arte”.

Año Nuevo Chino en La Plata: actividades para toda la familia

Los festejos por el Año Nuevo Chino en La Plata son un plan ideal para toda la familia. Incluso, si no se es de la ciudad, es una excusa perfecta para una escapada de fin de semana. Durante las dos jornadas se podrá disfrutar de talleres de caligrafía antigua, encuentros de artes marciales, la tradicional Ceremonia de Clavado de Pupilas junto a los dragones y leones chinos, un desfile de moda imperial, muestras de danzas típicas y actividades para adentrarse en la cultura oriental a partir del uso de los palitos chinos, el recorte de papel o degustar un rico té.

La ciudad de La Plata festeja el Año Nuevo Chino.

Lo mejor de todo, es que se montará un auténtico barrio chino, por lo que quienes asistan van a poder transportarse por un fin de semana al país asiático. Uno de los focos del evento será su oferta gastronómica, la cual estará a cargo de CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) con grandes variedades de estilos culinarios, y el tradicional paseo de artesanos de la Feria Manos Platenses, enmarcado en el programa de Economía Social de la Fundación Pro Humanae Vitae.

Por otro lado, el escenario principal tendrá espectáculos desde el mediodía con numerosas presentaciones durante ambas jornadas, contando con la participación de escuelas de artes marciales de la ciudad de La Plata y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de más de 20 artistas orientales que llegarán al país para presentarse exclusivamente en este festejo.

Por último pero no por ello menos importante, el evento contará con los tradicionales Leones y Dragones chinos que saldrán a escena en la Ceremonia de Clavado de Pupilas en pos de llevar prosperidad y buenos augurios para todos los presentes.