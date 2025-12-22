Arde el PRO: Santilli salió a defender las designaciones en la AGN

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió este lunes a respaldar las designaciones realizadas en la Auditoría General de la Nación (AGN) por la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos expresados desde su propio espacio político, el PRO.

Santilli sostuvo que "está claro que es potestad del Congreso, eso no es algo que el Poder Ejecutivo tiene que enviarlo, pero se sustanciará en la Justicia". En ese marco, el funcionario descartó una fractura con el PRO y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”, según sostuvo a Radio Rivadavia.

Al contrario, el diputado nacional y titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, impulsó una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, que designó a los nuevos integrantes de la AGN.

La presentación judicial apunta a cuestionar la designación de los nuevos auditores generales de la AGN, aprobada durante la madrugada del 18 de diciembre pasado, al incorporar un pedido de medida precautelar urgente para que la AGN no acepte los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

La designación cuestionada fue producto de un acuerdo parlamentario entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, espacio político con vínculos con la ex presidenta Cristina Kirchner, que dejó afuera al PRO.

La relación de Santilli con el PRO

Aunque sigue perteneciendo formalmente al PRO, Santilli asumió como ministro del Interior "a título personal", según aclararon tanto él como los dirigentes del partido, luego de haber encabezado la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires bajo un frente con el sello de La Libertad Avanza.

Ello disparó versiones de distanciamiento del funcionario respecto de su fuerza política, especialmente luego de rumores sobre un alejamiento personal entre él y el titular del partido y expresidente, Mauricio Macri.

En otro tramo de la entrevista, Santilli expresó optimismo respecto de la posible aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado y afirmó: "El Gobierno sostiene el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación, a crecer, y lo que en el Senado se defina es tener Presupuesto, que hace tres años Argentina no lo tiene".

Finalmente, el ministro señaló que “El objetivo es tener todo el paquete de medidas que el Presidente ha mandado al Congreso. Dimos un paso enorme y así lo ven reflejados los medios y los mercados”.