San Martín de Formosa llegó a la final del Federal A y marcó un hito para el fútbol provincial tras 20 años

San Martín de Formosa cerró una temporada histórica al disputar la final del Torneo Federal A y ubicarse entre los mejores equipos del país, un logro que no se registraba para el fútbol formoseño desde hacía dos décadas. El recorrido del club no solo se explica por los resultados deportivos, sino por un proyecto sostenido, con planificación a largo plazo y una fuerte articulación con el Estado provincial, que permitió consolidar un modelo de crecimiento integral.

La campaña del conjunto formoseño fue el resultado de casi 320 días de trabajo coordinado, con más de 30 partidos disputados y apenas tres derrotas en toda la temporada. Ese rendimiento lo llevó a jugar una final por el ascenso en un certamen que reúne a 37 equipos de todo el país, dejando en el camino a rivales de peso como Costa Brava de General Pico, Atenas de Río Cuarto y 9 de Julio de Rafaela.

La presidenta del club, Grisel Cardozo, destacó que los logros de San Martín y del deporte formoseño en general son posibles “gracias a la articulación entre el Gobierno provincial, el club y distintas entidades sanitarias y educativas que acompañan el desarrollo de los deportistas y de la comunidad”. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con un Estado presente que fomente el deporte como política pública y que genere condiciones para competir en los niveles más altos.

El presente institucional del club va más allá del fútbol masculino. En 2025, San Martín tuvo un desempeño destacado en múltiples disciplinas y confirmó una noticia que refuerza el alcance de su proyecto deportivo: el vóley femenino jugará la Liga 2 de Argentina en 2026, con competencia nacional prevista en San Juan. “Es un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo desde hace años”, señaló Cardozo.

San Martín es hoy una institución social y deportiva con fuerte inserción comunitaria. Fútbol femenino, futsal, handball, hockey, vóley y fútbol infantil conviven bajo una misma lógica de formación y contención. Durante esta temporada, el club obtuvo la Copa Gildo Insfrán en fútbol femenino, consagraciones en divisiones formativas y una participación destacada en los Juegos Evita, entre otros logros.

El rol social del club es un eje central de su identidad. A través del trabajo con familias, escuelas y barrios, San Martín no solo forma deportistas, sino que promueve valores, sentido de pertenencia y oportunidades para cientos de jóvenes formoseños. El impacto del rendimiento de la Primera División se traduce en un impulso para todas las disciplinas y refuerza el vínculo con la comunidad.

Con la mirada puesta en 2026, San Martín proyecta nuevos desafíos. Además de volver a competir en el Federal A, el club disputará nuevamente la Copa Argentina, un torneo federal del que solo participan equipos de 13 provincias. Ese horizonte confirma que lo conseguido no fue casualidad, sino el resultado de un proceso planificado.

20 años después, el fútbol formoseño volvió a decir presente en una final nacional. San Martín no solo alcanzó un hito deportivo: reafirmó un proyecto colectivo y dejó una huella que trasciende el resultado, consolidándose como un símbolo del crecimiento y la proyección del deporte en Formosa.