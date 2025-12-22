Los 6 técnicos libres que podrían llegar a Boca en 2026

Los entrenadores libres que podrían ser opciones para Boca en el 2026.

En Boca Juniors continúa la incógnita acerca del entrenador para el 2026, ya que la dirigencia todavía no comunicó oficialmente si seguirá o no Claudio Úbeda al mando del plantel profesional en la temporada que está por empezar. A la espera de lo que ocurra con el director técnico que elija el club, de la mano del presidente Juan Román Riquelme, hay algunos en la actualidad que se encuentran en libertad de acción y pueden ser opciones viables para la institución de La Ribera.

Los 6 entrenadores libres que podrían llegar a Boca en el 2026

Martín Palermo

El máximo goleador de la historia del "Xeneize" hizo buenas campañas en su carrera como DT aunque viene de descender con Fortaleza de Brasil, equipo que estaba en una crisis total cuando el "Titán" tomó las riendas de dicha plantilla. Subcampeón con Platense en el 2023 y campeón con Olimpia de Paraguay en el 2024, el ídolo se encuentra sin trabajo y ya reconoció en ESPN que sueña con dirigir a Boca y a Estudiantes de La Plata.

Ariel Holan

El "Profesor" acaba de marcharse de Rosario Central, donde hizo una gran campaña y terminó como el equipo con más puntos en el año aunque quedó eliminado por Estudiantes en los octavos de final, como local. Si bien la AFA le otorgó el título de liga al "Canalla" en los escritorios, dentro de la cancha este estratega se consagró con Independiente en dos ocasiones y en Universidad Católica de Chile.

Cristian "Kily" González

De buen trabajo en Rosario Central y en Unión de Santa Fe, le fue mal en su último paso en Platense, luego de que el "Calamar" fuera campeón en el primer semestre. Si bien pasó por Boca como jugador, el hecho de tener poca experiencia y no haber sido campeón le juega en contra.

Julio Vaccari

Si bien nunca pudo coronar hasta el momento, el DT de 45 años hizo buenas campañas con Defensa y Justicia e Independiente. Con un estilo ofensivo y protagonismo claro, podría calzar muy bien en Brandsen 805 con la plantilla actual de Boca.

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena

El técnico de 50 años es muy querido en La Ribera desde su época multicampeona como lateral izquierdo, aunque luego lo ratificó como técnico: ganó la liga y la Copa Argentina en 2015. Después de una extensa etapa en Asia, hoy está libre y tiene una buena relación histórica con Riquelme.

Martín Anselmi

Obsesivo como pocos del trabajo y de las estadísticas, a los 40 años ya ganó cuatro trofeos al mando de Independiente del Valle en Ecuador. No obstante, le fue mal en su etapa más reciente, en el banco de Porto de Portugal. Sería una apuesta gigante de la institución, ya que la gran mayoría de los hinchas ni siquiera lo conoce.