Manchester United con Martínez, Garnacho y gol de Ronaldo ganó y pasó de ronda en la Liga de Europa

Manchester United, con los argentinos Lisandro Martínez y el juvenil Alejandro Garnacho, como titulares además de la vuelta del portugués Cristiano Ronaldo que marcó el tercer tanto, luego de haber sido castigado por el cuerpo técnico, goleó hoy a Sheriff de Moldavia por 3 a 0, por el Grupo E de la Liga de Europa y pasó de ronda en partido por la quinta y anteúltima fecha del certamen

Con una gran participación en el juego del mediocampista Garnacho, el defensor portugués Diogo Dalot de cabeza (44m PT), también de cabeza el delantero Marcus Rashford (20m. ST y Ronaldo (36m. ST) marcaron en el Old Trafford de Londres, para celebrar la cuarta victoria del equipo inglés, que le posibilitó pasar a 16avos. del torneo.

El zaguero entrerriano Lisandro Martínez, exNewell's y Defensa y Justicia, fue reemplazado al inicio del segundo tiempo por el inglés Harry Maguire.

El crack portugués volvió a estar a disposición del entrenador neerlandés Erik ten Hag, quien lo había castigado con un partido afuera del equipo por haberse ido al vestuario antes del final del encuentro ante Tottenham por la Premier League.

PSV de los Países Bajos, con el arquero argentino Walter Benítez en la formación inicial, se impuso 2 a 0 ante Arsenal, de Inglaterra, que cayó por primera vez en el certamen, con los tantos del mediocampista neerlandés Joey Veerman y el volante Anwar El Ghaz. Antes había convertido el delantero Xavi Simons pero fue anulado por posición adelantada, ante Arsenal

La tercera victoria del equipo neerlandés le aseguró su pase a la siguiente etapa del torneo, es segundo con 10 puntos, mientras que Arsenal sigue primero con 12 unidades.

Betis, de España, con Guido Rodríguez, ex River Plate, como titular (se retiró lesionado por un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha en el segundo tiempo y generó alarma en la selección argentina, ya que el parte médico se conocerá en próximas horas) y Germán Pezzella en el banco de suplentes, venció a Ludogorets, de Bulgaria, con Matías Tissera, ex Newell's Old Boys, que ingresó en la segunda parte, por 1 a 0, en Razgrad, Bulgaria. El delantero francés Nabil Fekir marcó para el conjunto español.

Lazio, de Italia, con el mediocampista Luka Romero, exMallorca,de España, que ingresó en el complemento, le ganó en el estadio Olímpico, de Roma, a Mdtjylland, de Dinamarca, 2 a 1. El serbio Sergej Milinkovic Savic y el español Pedro marcaron para el equipo italiano y Gustav Isaksen descontó para los daneses.

Feyenoord, de Países Bajos, con los argentinos Santiago Giménez (naturalizado mexicano) y Ezequiel Bullaude (ex Godoy Cruz) en el banco, cayó ante Sturm Graz, de Austria, 1 a 0, como visitante.con el gol del mediocampista georgiano Otar Kiteishvili.

Otros resultados de la anteúltima fecha de la Liga de Europa:

-Grupo A: Zúrich de Suiza 2 (Nikola Boranijasevic y Antonio Mascherano)-Bodø/Glimt de Noruega 1 (Amahl Pellegrino).

-Grupo B: AEK Larnaca de Chipre 3 (doblete de Omri Altman y Rafael Lopes)-Dínamo de Kiev de Ucrania 3 (Vladyslav Vanat y doblete de Denys Garmasch) y Fenerbahce de Turquía 3 (Enner Valencia, Miha Zajk y Emre Mor)-Rennes de Francia 3 (doblete deAmine Gouiri y Martín Terrier).

-Grupo C: HJK Helsinki de Finlandia 1 (Perparim Hetemaj)-Roma de Italia 2 (Tammy Abraham y Arttu Hoskonen -en contra-)

-Grupo D: Malmo 0 de Suecia-Unión SG de Bélgica 2 (Tedy Teuma y Lazare Amani)) y Union Berlin de Alemania 1 (Robin Knoche)-Braga de Portugal 0.

-Grupo E: Omonoia de Chipre 0-Real Sociedad de España 2 (Robert Navarro y Fotis Papoulis).

-Grupo F: Lazio de Italia 1 (Sergej Milinkovic Savic)-Midtjylland de Dinamarca 1 (Gustav Isaksen).

-Grupo G: Friburgo de Alemania 0 - Olympiacos de Grecia 1 (Youssef El Arabi) y Nantes de Francia 2 (Ludovic Blas e Ignatius Ganago) - Qarabag de Azerbaiyán 1 (Filip Ozobic -de penal-).

-Grupo H: Estrella Roja de Serbia 2 (Aleksander Katai y Aleksander Pesic)-Trabzonspor de Turquía 1 (Anastasios Bakasetas) y Ferencváros de Hungría 1 (Kristoffer Zachariassen)-Mónaco 1 (Wissam Ben Yedder).

Arsenal, Fenerbahce, Rennes, Betis, Real Sociedad, Friburgo, PSV y Manchester United, ya están confirmados en la próxima etapa, ya sea como primeros o segundos.

Los ocho primeros de cada grupo pasan automáticamente a los octavos de final. Y los segundos jugarán una ronda eliminatoria contra los terceros de los grupos de la Liga de Campeones de Europa.

Los terceros de la Liga de Europa bajarán a la UEFA Europa Conference League.

La fase de grupos del campeonato finalizará el próximo jueves 3 de noviembre.

=Posiciones=

Grupo A: Arsenal 12 puntos; PSV 10; Bodo Glimt 7 y Zurich 0.

Grupo B: Rennes 13; Fenerbahce 10; AEK Larnaca 8 y Dínamo Kiev 0.

Grupo C:Betis 13; Ludogorets 7; Roma 4 y HJK 1.

Grupo D: Unión SG 13; Unión Berlín 9; Braga 7 y Malmö 0.

Grupo E: Real Sociedad 12; Manchester United 9; FC Sheriff 3 y Omonia Nicosia 0.

Grupo F: Lazio 8; Feyenoord, Sturm Graz y Midtjylland 5.

Grupo G: Friburgo 12; Qarabag 7; Nantes 3 y Olympiakos 1.

Grupo H: Ferencvarosi 9; Trabzonspor y Mónaco 6 y Estrella Roja 3.

Con información de Télam