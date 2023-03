Los punteros Quilmes y Estudiantes de Buenos Aires se enfrentarán mañana en el Sur

Quilmes y Estudiantes de Buenos Aires, punteros de la Zona B, se enfrentarán mañana en el estadio del club "Cervecero" en un atractivo encuentro por la sexta fecha del torneo de Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Centenario, en la ciudad bonaerense de Quilmes, desde las 21:35, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Diego Ceballos.

Por la séptima jornada de la Zona A, el líder Almirante Brown será local ante Flandria, en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento, en Isidro Casanova, desde las 15:30, por TyC Sports y con Fabrizio Llobet como referí.

Quilmes y Estudiantes suman 12 unidades cada uno como producto de cuatro triunfos y una derrota y es un compromiso entre dos equipos que son candidatos a protagonizar la lucha por el ascenso.

Por su parte, Almirante Brown y Flandria será un choque de invictos. El local ganó tres y empató igual cantidad de encuentros, mientras que los de Jauregui vencieron una vez e igualaron en cuatro ocasiones.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Zona A, séptima fecha-

Mañana, a las 16.00: Nueva Chicago-Agropecuario de Carlos Casares

Mañana, a las 19.00: All Boys-Brown de Puerto Madryn

Domingo, a las 15.30: Defensores de Belgrano-San Martín de San Juan

Domingo, a las 18.10 (DirecTV): Temperley-San Telmo

Domingo, a las 19.00: Güemes de Santiago del Estero-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Domingo, a las 19.15 (por TV): San Martín de Tucumán-Almagro

Domingo, a las 20.00: Estudiantes de Río Cuarto-Defensores Unidos de Zárate

Lunes, a las 21.10 (TyC): Deportivo Morón-Alvarado de Mar del Plata.

Libre: Patronato de Paraná

+ Zona B, sexta fecha-

Mañana, a las 16.00: Brown de Adrogué-Aldosivi de Mar del Plata

Mañana, a las 19.35 (TyC): Chacarita Juniors-Mitre de Santiago del Estero

Mañana, a las 20.00: Tristán Suárez-Chaco For Ever

Domingo, a las 16.00: Atlanta-Independiente Rivadavia Mendoza

Domingo, a las 18.00: Racing de Córdoba-Deportivo Maipú de Mendoza

+ Posiciones:

+ Zona A: Almirante Brown 12 puntos; Defensores Unidos y Agropecuario 10; Temperley 9; D. Belgrano, Nueva Chicago y Almagro 8; Patronato, Flandria, San Martín (T), Gimnasia (M), All Boys, San Martín (T) y Estudiantes (RC) 7; Brown (PM), San Martín (SJ) y Alvarado 6; San Telmo 5; Morón 4; y Güemes (SE) 3

+ Zona B: Quilmes y Estudiantes (BA) 12; Chacarita 11; Rafaela 10; D. Maipú 9; Mitre (SE), Villa Dálmine, Aldosivi y Atlanta 7; Racing (C), Gimnasia (J), Riestra e Independiente Rivadavia 6; Brown (A) y Ferro 5; Chaco For Ever y D. Madryn 4 y Tristán Suárez 3.

Con información de Télam