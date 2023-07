Internacional de Porto Alegre, rival de River, pierde en el fútbol brasileño

(actualiza con resultados)

Internacional de Porto Alegre, próximo adversario de River Plate por Copa Libertadores, perdió esta tarde ante Cuiabá por 2 a 1 en partido adelantado de la 17ma. fecha del campeonato brasileño de fútbol de primera división, más conocido como Brasileirao.

En el estadio Beira Río, el equipo local no pudo aprovechar el gol tempranero que logró el defensor argentino Fabricio Bustos, a los 16 minutos de la primera mitad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cuiabá, un modesto conjunto que sumó hoy su tercer éxito en hilera, dio vuelta la historia por mediación de los goles anotados por Raniele (Pt. 44m.) y Deyverson (St. 43m.).

Internacional, dirigido por el entrenador bonaerense Eduardo Coudet (ex Racing y Rosario Central), contó con el concurso del también defensor Gabriel Mercado (ex River Plate), quien fue expulsado a los 21m. del segundo período.

El elenco de Porto Alegre será rival de River este martes, a las 21.00, en el estadio Monumental de la entidad de Núñez, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su lado, Fluminense, que se medirá ese mismo día con Argentinos Juniors, le ganó esta tarde por 1-0 a Santos, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El delantero argentino Germán Cano (ex Lanús y Chacarita) anotó la diferencia en favor del conjunto ‘tricolor’, a los 32m. del segundo tiempo, según reflejó ‘Soccerway’.

El equipo carioca que dirige el DT Fernando Diniz visitará el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal este martes, a las 19, por la ida de una de las llaves de octavos de la máxima competencia continental.

En Santos se produjo el debut del delantero pampeano Julio Furch (ex Arsenal y Olimpo de Bahía Blanca), quien proviene de Atlas de México.

En tanto, Flamengo, el equipo que conduce el DT santafesino Jorge Sampaoli, le ganó sobre el final a Atlético Mineiro por 2-1, como visitante, para acceder a la segunda posición de la tabla, a 9 unidades del líder Botafogo.

Por su lado, Vasco da Gama, el conjunto que dirige el DT riojano Ramón Díaz, sigue hundido en el fondo de la tabla, luego de perder 1-3 con Corinthians.

En el conjunto paulista ingresó en la segunda parte, el exjugador de Argentinos Juniors, Fausto Vera, mientras que para los cariocas actuaron Manuel Capasso (ex Atlético Tucumán), Luca Orellano (ex Vélez) y Gabriel Carabajal (ex Argentinos Juniors).

Por su lado, Fortaleza, el elenco que dirige el DT cordobés Juan Pablo Vojvoda, cayó sin atenuantes y como local ante Bragantino por 3-0. En el conjunto perdedor debutó el extremo santafesino Imanol Machuca (ex Unión), mientras que también se alistaron Tomás Pochettino (ex River Plate) y Juan Martín Lucero (ex Vélez).

Además, Atlético Paranaense, con los concursos como titulares de Lucas Esquivel (ex Unión de Santa Fe) y Tomás Cuello (ex Atlético Tucumán), igualó 3-3 con Cruzeiro de Belo Horizonte.

En el elenco de Curitiba ingresó por primera vez en el segundo tiempo el volante ofensivo Bruno Zapelli (ex Belgrano de Córdoba).

Los partidos de mañana: San Pablo-Bahía (11.00), Botafogo -Coritiba y América Mineiro-Palmeiras (16.00); Goiás-Gremio de Porto Alegre (18.30)

Principales ubicaciones: Botafogo 40 puntos; Flamengo 31; Gremio 29; Palmeiras, Fluminense y Bragantino 28

Con información de Télam