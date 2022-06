El volante Diego Valeri anunció su retiro del fútbol

El volante Diego Valeri anunció hoy, a los 36 años, su retiro del fútbol profesional a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales en la que expresa su particular agradecimiento en el club donde surgió y ahora se despidió de la actividad luego de 20 años en primera división.

Valeri, que nació en Valentín Alsina el 1 de mayo de 1986, fue campeón con Lanús en el torneo Apertura 2007, con Ramón Cabrero como entrrenador.

“Nunca había podido corretear con los botines puestos por la cancha 1 del club hasta los 16 años, pero el día llegó. ‘Tenés que actuar como si fueras Lucho (Luis) González. ¿Te animás?’. Dije que sí. No iba a perder nada. Parecía fácil, pero fue duro como el sopetón que me dio Carlos Galván apenas empezó el partido. Rodé contra los carteles y me paré dolorido, con una extraña sensación de alegría“, comenzó la carta.

“Lanús me enseñó a ser yo. Ni más que nadie, ni menos. A levantarme cuando caía y a jugar con la frente en alto, pelota bajo la suela. Con nobleza. Llevar a Lanús en el pecho, un orgullo. Donde sea que me toque jugar. Lanús, siempre Lanús“, prosiguió en su cuenta de Instagram.

“Gracias por dejarme hacer mi historia dentro tuyo. Tu corazón es el mío. El corazón del barrio que me vio nacer y me prestó sus calles como potreros, los portones de sus fábricas como arcos y sus infinitos clubes de baby para conocer el fútbol en su esencia. La que intenté llevar con pasión hasta el último día. Siempre hay un último día, que se oscurece“, siguió.

“Estoy saltando de alegría frente a ustedes. Cantando. Ganamos. ¿Qué mas puedo pedir? Parece un sueño. Es de noche. No importa. Soy feliz. Se que, desde ahora, estaré en el calor de sus memorias. Las memorias que ustedes elijan. Las hicimos juntos. Guardémoslas para siempre”, cerró el texto de un Valeri que en realidad desarrolló la mayor parte de su carrera entre el Porto, de Portugal, y el Portland Timbers, de la MLS.

Su debut se produjo el 27 de septiembre de 2003 frente a Vélez Sarsfield en la primera de Lanús y su carrera se terminó en el mismo lugar ante Metropolitanos, de Venezuela, el pasado miércoles 25 de mayo, cuando la victoria por 1 a 0 llevó al "granate" a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con información de Télam