El tenista griego Stefanos Tsitsipas confesó ser "fanático" de Messi

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, instalado en el selecto grupo de los 10 mejores del mundo, confesó hoy su admiración por el astro argentino Lionel Messi y se declaró hincha del Inter Miami.

"He visto todos los partidos del Inter Miami. Era hincha de Inter Miami antes de que llegara Messi, es mi equipo favorito en los Estados Unidos y cuando me enteré de que él venía, me convertí en la persona más feliz", comentó el griego en declaraciones a ESPN en medio del US Open que se está jugando en Nueva York.

Tsitsipas, nacido en Atenas hace 25 años y ubicado en el séptimo puesto del ranking mundial de la ATP, siempre mostró su simpatía por el seleccionado argentino y en especial por "La Scaloneta", incluso varias veces subió imágenes a sus redes sociales con la camiseta "albiceleste".

"Messi es uno de mis jugadores favoritos. Es un tipo simple y una persona hermosa no solo un atleta. Admiro muchas cosas de Messi y espero poder encontrarme con él para hablar aunque sea dos o tres minutos, sería mi sueño”, añadió el griego, quien debutó anoche en el US Open con un triunfo en sets corridos sobre el canadiense Milos Raonic por 6-2, 6-3 y 6-4.

El tenista comentó que no pudo ver en acción al capitán del seleccionado argentino el sábado pasado en el triunfo de Inter Miami sobre los Red Bulls de Nueva York por 2 a 0, partido en el que anotó el segundo gol, mientras que el primero fue obra del paraguayo Diego Gómez.

"Tuve la oportunidad para poder verlo hace un par de días ante en Nueva York pero estuve muy ocupado y no pude ir. Ojalá la próxima vez que vaya a Miami lo pueda ir a ver", concluyó Tstisipas, ganador de 10 títulos en su carrera, uno solo este año, el Abierto mexicano de Los Cabos.

Con información de Télam