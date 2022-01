El seleccionado de Francia no jugará un amistoso en Qatar en marzo próximo

El seleccionado de Francia, vigente campeón del mundo, no jugará un partido amistoso en marzo en Qatar, sede del próximo Mundial, al no cumplirse las condiciones económicas y deportivas deseadas por la Federación de fútbol de su país (FFF).

La entidad anunció anoche que el equipo galo determinó no ir a Qatar dentro de dos meses por no cumplirse con los objetivos económicos y deportivos previstos, ya que no se pudo encontrar un rival de fuste para ese amistoso, señaló RMC Sport.

El cotejo en Qatar iba a desarrollarse entre el 24 y el 29 de marzo pero no se pudo encontrar a un adversario de jerarquía ya que los dos propuestos, Bélgica y Croacia, decidieron no aceptar la invitación.

Ahora la FFF desea jugar dos partidos en Francia con el fin de recaudar y que el equipo se ponga a punto para la gran cita mundialista. Los africanos Costa de Marfil y Sudáfrica son candidatos a enfrentar a los campeones del mundo.

Con información de Télam