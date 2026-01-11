Colonias, deportes y ferias populares: PBA refuerza su agenda de verano para todas las familias

La provincia de Buenos Aires despliega durante enero y febrero una amplia agenda de actividades gratuitas destinadas a las familias bonaerenses, en el marco de una nueva edición del programa Verano en Comunidad, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. La propuesta articula iniciativas deportivas, recreativas, culturales y de acceso a alimentos a precios populares, con el objetivo de garantizar espacios de encuentro, inclusión y disfrute en todo el territorio provincial.

Uno de los ejes centrales de la agenda son las Colonias de Verano, que comenzarán a desarrollarse desde el lunes 13 de enero. La iniciativa está dirigida a niñas y niños y promueve prácticas vinculadas al deporte, la vida al aire libre y la creatividad. Las actividades se llevan adelante en articulación con clubes de barrio y espacios comunitarios de los distritos de La Matanza, San Miguel, Quilmes y Moreno, fortaleciendo el rol de las organizaciones locales y el acceso a propuestas recreativas en el receso estival.

Al respecto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó que “por decisión del gobernador Axel Kicillof seguimos sosteniendo políticas públicas que construyen comunidad, garantizan derechos y generan espacios de encuentro para las familias bonaerenses, incluso en un contexto complejo”. En ese sentido, subrayó la importancia de mantener una presencia activa del Estado provincial en el territorio durante el verano.

En paralelo, la Provincia, a través de la Subsecretaría de Deportes, acompaña la 50ª edición de la Regata Internacional del Río Negro, una de las competencias de canotaje más extensas del mundo. La travesía, que se desarrolla del 8 al 18 de enero, recorre más de 400 kilómetros del río Negro en nueve etapas, con dos jornadas de descanso. La competencia comenzó en Plottier, Neuquén, y finalizará en Viedma, integrando también a Carmen de Patagones y fortaleciendo el vínculo con el sur bonaerense.

Otra de las propuestas destacadas tiene lugar en los Paradores RECREO de Villa Gesell y Miramar, donde las áreas de Juventudes y Deportes desarrollan actividades recreativas, culturales y deportivas gratuitas para toda la familia. La programación incluye torneos, clases abiertas, juegos, música en vivo, uso libre de canchas y espacios de difusión de programas y servicios provinciales.

Asimismo, durante el verano se llevan adelante jornadas de Organizar Comunidad en los distritos de La Plata, San Miguel, Presidente Perón, Almirante Brown y Morón. Estas actividades combinan propuestas culturales, recreativas y deportivas con la participación de distintos organismos provinciales, promoviendo la articulación comunitaria.

La agenda de Verano en Comunidad se completa con los Mercados de Productores Familiares Itinerantes, impulsados en el marco del programa Comprar en Comunidad. Estas ferias ofrecen alimentos y productos esenciales a precios populares, fortaleciendo el vínculo directo entre productores y consumidores y promoviendo el acceso a una alimentación de calidad.

El cronograma completo de actividades, sedes y propuestas puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.