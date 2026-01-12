Grilla Jesús María 2026: qué artistas tocan este lunes 12 de enero en el festival

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá su quinta noche este lunes 12 de enero. Conocé cómo es la grilla de este día, qué artistas tocan hoy y dónde podés verlo en vivo desde casa.

Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy

La 60° edición del Jesús María tendrá su quinta noche este lunes y el público podrá disfrutar de artistas destacados de la música popular argentina. Según compartieron desde la organización, hoy van a tocar:

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

El evento comenzará a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández.

Sin salir de casa: a dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:

Transmisión por el canal oficial de YouTub e (comienza a las 19:00 hs).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo continuará el festival: grilla completa

Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:

Martes 13 de enero:

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero: