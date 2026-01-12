Grilla Jesús María 2026: qué artistas tocan este lunes 12 de enero en el festival

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá su quinta noche este lunes 12 de enero. Conocé cómo es la grilla de este día, qué artistas tocan hoy y dónde podés verlo en vivo desde casa.
Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy
La 60° edición del Jesús María tendrá su quinta noche este lunes y el público podrá disfrutar de artistas destacados de la música popular argentina. Según compartieron desde la organización, hoy van a tocar:
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
El evento comenzará a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández.
Sin salir de casa: a dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María
El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:
-
Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).
-
Ver en vivo desde la TV Pública
-
Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro
-
Canal 806 en Cablevisión
- Canal 121 en DirecTV
Cómo continuará el festival: grilla completa
Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:
Martes 13 de enero:
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero:
- Luciano Pereyra
- La Konga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero:
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero:
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero:
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero:
- Los Manseros Santiagueños
- Rally Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- DesaKta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre