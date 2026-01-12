EN VIVO
Jesús María

Grilla Jesús María 2026: qué artistas tocan este lunes 12 de enero en el festival

Llega otra jornada de puro folklore y cumbia a Jesús María. Quiénes tocan hoy y a qué dónde se puede ver online. 

12 de enero, 2026 | 11.00

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá su quinta noche este lunes 12 de enero. Conocé cómo es la grilla de este día, qué artistas tocan hoy y dónde podés verlo en vivo desde casa. 

Grilla del Festival Jesús María día por día: quiénes tocan hoy

La 60° edición del Jesús María tendrá su quinta noche este lunes y el público podrá disfrutar de artistas destacados de la música popular argentina. Según compartieron desde la organización, hoy van a tocar: 

  • Los Tekis
  • La T y La M
  •  Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  •  Kepianco
  •  Ceibo

Entre los destacados artistas de esta noche se encuentran Los Tekis, La T y La M y Ke Personajes

 El evento comenzará a las 19 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 para que las personas puedan empezar a ingresar al predio del Anfiteatro José Hernández.

    Sin salir de casa: a dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

    El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir desde casa o diferentes dispositivos móviles de la siguiente forma:

    • Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

    • Ver en vivo desde la TV Pública

    • Canales (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

    • Canal 806 en Cablevisión

    • Canal 121 en DirecTV

    MÁS INFO

    Cómo continuará el festival: grilla completa

    Todavía le quedan muchas noches al evento cordobés para seguir disfrutando de la mejor música. En las siguientes jornadas van a cantar:

    Martes 13 de enero:

    • Sergio Galleguillo
    • LBC y Euge Quevedo
    • Juan Fuentes
    • Carafea
    • Jessica Benavidez

    Miércoles 14 de enero:

    • Luciano Pereyra
    • La Konga
    • Nahuel Pennisi
    • Maggie Cullen
    • La Callejera

    Jueves 15 de enero:

    • Soledad
    • El Indio Lucio Rojas
    • Paquito Ocaño
    • Los Carabajal
    • Orellana Lucca
    • Chequelo

    Viernes 16 de enero:

    • Chaqueño Palavecino
    • El Loco Amato
    • Las Voces de Orán
    • Cabales y Canto 4
    • Los Alonsitos
    • Loy Carrizo

    Sábado 17 de enero:

    • Jorge Rojas
    • Ahyre
    • Cazzu
    • Ulises Bueno
    • Guitarreros
    • La Clave Trío

    Domingo 18 de enero:

    • Los Manseros Santiagueños
    • Rally Barrionuevo
    • Dúo Coplanacu
    • DesaKta2
    • Flor Paz
    • Simón Aguirre  
    Trending
    BANANA
    Formosa fortalece la producción nacional de banana con nuevas variedades desarrolladas por el INTA
    Las más vistas