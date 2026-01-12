Rige una alerta amarilla por calor en el AMBA: cómo estará el tiempo esta semana y cuándo regresan las lluvias

Rige una alerta amarilla por calor en el AMBA: cómo estará el tiempo esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) una semana marcada por el calor intenso, con mínimas elevadas y máximas que superarán los 30° C. En este marco, se emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas, que pueden resultar peligrosas para grupos de riesgo como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

En el inicio de la semana, el lunes se espera una jornada más calurosa, ya que el termómetro podría alcanzar los 35° C. La mínima será de 22° C y el cielo permanecerá despejado en las primeras horas, aunque con el correr del día las nubes ganarán espacio y la sensación térmica seguirá elevada. Hacia la noche, se espera un leve descenso a 27° C.

Asimismo, el martes continuará con temperaturas altas: la mínima será de 23° C y la máxima de 32° C, con cielo que pasará de parcialmente a mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. En paralelo, el portal Meteored advirtió que el avance de un frente frío podría favorecer tormentas aisladas en sectores cercanos al área metropolitana.

Por su parte, el miércoles mantendrá la tendencia de calor sostenido, con registros de entre 23° C y 33° C, bajo un cielo mayormente cubierto y sin lluvias relevantes. Sin embargo, el jueves marcará un cambio en el escenario meteorológico: se prevén chaparrones durante la madrugada y la mañana, además de tormentas aisladas hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23° C y los 30° C, mientras que el viento y la humedad podrían intensificar la sensación térmica.

Finalmente, el viernes traerá cierto alivio, ya que la mínima descenderá a 18° C y la máxima se ubicará en 28° C. El cielo variará de parcialmente a algo nublado y el viento rotará al sector sur, lo que contribuirá a mejorar las condiciones generales.

En paralelo, las alertas por calor se mantienen activas en distintas provincias. En el oeste de Chubut rige una alerta naranja por impacto moderado a alto en la salud, en un contexto agravado por los incendios forestales en la región cordillerana. Además, en el este de Neuquén, La Pampa y Río Negro continúan las alertas amarillas por temperaturas extremas.

Cómo continúa el clima: cuándo llegarán las lluvias

De acuerdo con el SMN, un nuevo frente frío avanzará el jueves por el centro del país y permitirá un descenso de las mínimas en el norte de la Patagonia, con valores por debajo de los 20° C. Detrás de este frente, las máximas no superarían los 30° C, aunque en el extremo norte podrían mantenerse por encima de los 37° C. El viernes, la llegada del frente al norte argentino marcará un descenso generalizado, mientras la región pampeana recuperará valores más moderados. No obstante, tanto el SMN como Meteored coinciden en que el calor volverá a instalarse en sectores del centro y norte durante el fin de semana, confirmando el carácter fluctuante de las condiciones veraniegas.