Verano 2026: Kicillof recorre la Costa Bonaerense con inauguraciones

El gobernador Axel Kicillof retoma las actividades oficiales en este 2026 con actividades desde diferentes ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires. Este lunes estará en Miramar y desde las 10.30 horas encabezará la apertura del programa Escuelas Abiertas en Verano en el Centro de Educación Física N° 75.

De la actividad participarán la directora General de Cultura y Educación, Flavia Teriggi y el intendente del distrito, Sebastián Ianantuony. También realizarán una recorrida por el CEF N° 75, en donde se llevan adelante propuestas recreativas y deportivas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Las Escuelas Abiertas de Verano son un programa gratuito que ofrece a niños y adolescentes, de 3 a 17 años, un espacio de recreación, aprendizaje y cuidado durante las vacaciones de verano, con actividades deportivas, artísticas, lúdicas y educativas. Además brindarán el Servicio Alimentario Escolar (SAE), garantizando un espacio seguro y de socialización para los chicos mientras sus padres trabajan, promoviendo hábitos saludables y el derecho a la educación y el juego.

De la propuesta, implementada por la Dirección General de Cultura y Educación, participan más de 220 mil niñas, niños y adolescentes en edad escolar, a partir de los 3 años, en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos bonaerenses, de las cuales 65 se desarrollan en contexto de encierro. Al respecto, Teriggi, explicó que “el programa es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades para niñas, niños y adolescentes en toda la Provincia”.

Más recorridas por la costa

Según detallaron fuentes ejecutivas a El Destape, la semana Axel Kicillof mantuvo diferentes reuniones en distintos lugares de la costa. Luego de pasar año nuevo en la Isla Martín García - un clásico que viene repitiendo hace años - el dirigente hizo base en Mar del Plata y mantuvo diferentes reuniones políticas y de gestión. El viernes pasado estuvo en el muso MAR y acompañó a su compañera, Soledad Querilhac, quien participó del conservatorio "la casa de El Eternauta".

Axel Kicillof en la charla del museo MAR

En tanto, el próximo miércoles por la mañana en Mar de Ajó, Axel Kicillof mantendrá una reunión con el sector productivo, empresarios y pymes, para analizar el desarrollo de la temporada de verano en las principales ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires.

Por la tarde y desde Villa Gesell el mandatario dará la primera conferencia de prensa de verano. Estará acompañado del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quien brindará mayores detalles respecto en relación a la ocupación hotelera, el promedio de estadía de las personas, los gastos, entre otros aspectos. Las conferencias de prensa serán actividades que el Gobernador realizará cada 15 días desde distintas ciudades turísticas de la provincia. Será para promover e incentivar el turismo local.