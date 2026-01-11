El Papa León XIV evalúa visitar la Argentina y crecen las expectativas: cuándo sería

El papa León XIV manifestó su intención de visitar Argentina y aseguró que la posibilidad de visitar el país “está siendo considerada en su agenda”. Lo confirmó el arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, mantuvo una reunión de media hora con el sumo pontífice en el Vaticano donde le hizo la invitación formal.

Durante la audiencia, Bokalic Iglic obsequió al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, acompañado por cintas alusivas a Santiago del Estero, gesto que buscó reforzar el vínculo cultural y simbólico con la tierra natal de Jorge Bergoglio.

El arzobispo santiagueño encabeza desde hace más de una década la arquidiócesis de Santiago del Estero, que en 2024 recuperó -por decisión de Francisco- el título de iglesia primada de la Argentina, condición que había estado en manos de la arquidiócesis porteña durante 88 años. Este reconocimiento fortaleció el rol de la provincia en la vida religiosa nacional y le otorgó mayor relevancia a la figura de Bokalic Iglic.

En el encuentro con León XIV, el primado solicitó que, en caso de concretarse la visita papal, el recorrido comience por Santiago del Estero. Allí nació la primera santa laica argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, referente de la espiritualidad ignaciana y símbolo de resistencia tras la expulsión de los jesuitas.

La relación de Bokalic Iglic con la Santa Sede tiene raíces profundas. Fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Jorge Bergoglio en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Posteriormente, en el último consistorio de Francisco, celebrado el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal. “Me envió a evangelizar a los pobres”, recordó el arzobispo sobre las palabras que le dirigió el Papa argentino, fallecido el 21 de abril de 2025.

Expectativa por la visita del Papa a la Argentina

La posibilidad de que León XIV viaje a la Argentina genera expectativa en la comunidad católica y en el ámbito político. Sería la primera visita oficial del nuevo Pontífice al país y marcaría un gesto de continuidad con el legado de Francisco. Además, reforzaría la centralidad de Santiago del Estero como punto de partida, en reconocimiento a su historia religiosa y a la figura de Mama Antula.

Fuentes eclesiásticas remarcan que, aunque aún no hay confirmación oficial, la inclusión de la Argentina en la agenda papal está siendo analizada con seriedad. El gesto del Santo Padre de aceptar la invitación y expresar su interés abre un horizonte de esperanza para los fieles argentinos, que aguardan con entusiasmo la posibilidad de recibir al sucesor de Bergoglio en su tierra.