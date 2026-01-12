El despiadado ataque de hinchas de Real Madrid a Franco Mastantuono: "Estafa"

El despiadado ataque de los hinchas de Real Madrid contra Mastantuono.

Franco Mastantuono fue atacado irrespetuosamente por hinchas de Real Madrid, tras haber perdido la final de la Supercopa de España 2026 frente a Barcelona por 3-2 en Arabia Saudita. De manera insólita y repudiable, muchos fanáticos del equipo "Merengue" culparon al joven mediapunta de la Selección Argentina por una nueva derrota frente al clásico rival en un partido por el título.

Fundamentalmente a través de X (ex Twitter), algunos seguidores del conjunto blanco responsabilizaron al zurdo de 18 años surgido en River Plate, aunque apenas jugó 15 minutos. El oriundo de Azul, Provincia de Buenos Aires, ingresó a los 83 por Vinicius Jr. y tuvo muy poca participación en la faz ofensiva del elenco dirigido por Xabi Alonso. En los mensajes más fuertes contra el ex "Millonario", opinaron que los 63.2 millones de euros pagados por la "Casa Blanca" fueron "una estafa", aseguraron que "es imposible" remontar un partido con él en la cancha y le pidieron que se vuelva a la "liga pequeña" de su país natal.

Mastantuono, atacado injustamente y descalificado por hinchas de Real Madrid

Las siguientes publicaciones fueron las más duras e insólitas en contra del ex River:

Las estadísticas de Mastantuono en Real Madrid