Scaloni enfrentará a su maestro en la Finalissima.

Con la exitosa defensa del título en la Copa América 2024 al derrotar a Colombia por 1-0 en la final disputada en los Estados Unidos, la Selección Argentina clasificó directamente a una nueva edición de la Finalissima, que llevó muchos meses de negociaciones para llevarse a cabo. La diferencia de calendarios con los europeos y la presencia de la Nations League complejizó concretar el duelo con España, que le ganó la Eurocopa a Inglaterra por 2-1 en Berlín.

Ahora bien, después de mucho tiempo, finalmente se concretó que el cruce con los españoles se dará a finales de marzo en el Lusail, donde la “Albiceleste” levantó su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022. A meses del encuentro con “La Roja”, Lionel Scaloni se refirió al vínculo que tiene con Luis de la Fuente, el DT de la Selección Española que fue clave para el entrenador santafesino cuando atravesaba sus estudios.

“Fue mi maestro en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque nos trató a todos de una manera muy linda y especial. Me pone contento cómo le está yendo”, mencionó el DT campeón del mundo. Y es que Scaloni pasó gran parte de su carrera profesional en España e incluso tiene su domicilio en Mallorca, un punto estratégico para estar cerca de los jugadores del conjunto nacional y de eventuales refuerzos al plantel.

La combinación de eso con su pasado en el Deportivo de La Coruña hace que España sea un segundo hogar para el de Pujato, que reconoció que estará contento si la Finalissima se va para el lado español. “A pesar de que vamos a jugar contra ellos, una parte de mi corazón está con España por los años que viví ahí, por mi esposa que es española. Si no gana Argentina y gana España, yo también estaré contento”, afirmó en diálogo con AFA Estudio.

Ahora bien, eso no quiere decir que Scaloni vaya con la mentalidad de entregar el partido o celebrar una eventual consagración del seleccionado europeo, puesto que irá con la mente puesta en conseguir un nuevo título con la Selección. “Ahora, la Finalissima es cara de perro, pero estoy contento con el presente de Luis de la Fuente”, agregó el DT, que sabe que un triunfo sería clave para llegar con la mejor energía posible al Mundial 2026.

Scaloni es el mejor alumno de De la Fuente.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026