"Si existe la posibilidad de Boca, nos sentaremos a hablar", adelantó Diego Martínez

El entrenador de Tigre, Diego Martínez, aclaró que no recibió ningún contacto por parte de Boca Juniors pero el posible interés ya le generó "orgullo y satisfacción".

En este sentido, Martínez admitió que si se concreta dicha posibilidad se sentará a negociar su eventual salida del "Matador".

"No tuve comunicación por parte de Boca y tampoco llamaron al club", aclaró Martínez, de inicio, al ser consultado en conferencia de prensa luego de la victoria sobre Lanús por 2-1 en Victoria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego, el entrenador admitió que estar en una lista de posibles candidatos a dirigir a Boca es "un orgullo y una satisfacción".

"Ese posible interés, me genera orgullo y satisfacción porque todos sabemos lo que genera Boca", reconoció Martínez, quien tuvo un paso por las divisiones inferiores del "Xeneize" como jugador y entrenador.

"Hace 7 años me fui de Boca, donde me formé como entrenador y también un año como futbolista. Hoy me encuentro en Tigre y en Primera División, después de pasar por todas las categorías. Me siento feliz y valorado en Tigre", remarcó.

"Si esa posibilidad existe, nos sentaremos y hablaremos para definir lo mejor", completó Martínez.

Con información de Télam