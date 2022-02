El italiano Fognini se instaló en los cuartos de final del Argentina Open

El tenista italiano Fabio Fognini mostró destellos de su talento y le alcanzó para instalarse en los cuartos de final del Argentina Open, tras imponerse hoy sobre el español Pedro Martínez por 6-4 y 7-6 (7-5).

Fognini, ubicado en el puesto 40 del ranking mundial de la ATP, se impuso sobre Martínez (61) luego de dos horas y seis minutos de juego, bajo un calor por momentos agobiante en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.

El italiano, de 34 años, ingresó al torneo directamente en los octavos de final como cuarto cabeza de serie y completó una actuación con altibajos, en su 13ra. participación en Buenos Aires, siendo el tenista que más veces lo jugó en sus 22 ediciones.

Su próximo rival surgirá del cruce que animaban a continuación el argentino Federico Delbonis (42) y el español Pablo Andújar (73).

Fognini impuso su ritmo cansino ante Martínez, vencedor en la ronda anterior del chileno Alejandro Tabilo (112) , y tuvo el mérito de dominar en los momentos definitorios de cada set.

En el primero quebró para igualar en cuatro, luego se adelantó 5-4 y volvió a quedarse con el servicio del español para cerrar por 6-4.

En el segundo parcial tomó una ventaja de 3-1 pero la desaprovechó y el set se fue al tie break. Allí no falló y con buenos servicios y aciertos de derechas se lo llevó por 7-5 para ganar el partido.

Fognini no se retiraba vencedor en el Argentina Open desde la edición 2014 cuando protagonizó su mejor actuación y llegó hasta la final que perdió con el español David Ferrer.

"Era un partido importante para mí, hacía mucho que no ganaba acá, estoy muy contento. Fueron años complicados los últimos por la pandemia y eso me impidió venir", aclaró el italiano en diálogo con la prensa el alusión a que no jugaba en Buenos Aires desde 2019.

Fognini confesó sentirse muy a gusto en la Argentina y recordó un par de batallas que ganó en la Copa Davis, en la serie jugada en 2014 en Mar del Plata y la de 2017 en el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra.

"Me gusta mucho Argentina, siempre que vengo lo paso bien, tengo amigos acá. Espero seguir adelante en el torneo mañana", concluyó Fognini, quien más tarde se unirá al marplatense Horacio Zeballos para jugar por los cuartos de final ante la pareja compuesta por el argentino Andrea Collarini y el español Mario Vilella Martínez.

Con información de Télam