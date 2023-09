"Sabía que por mi mayor experiencia terminaría ganando el partido", reveló "Fran" Cerúndolo

El tenista Francisco Cerúndolo, quien le aportó su punto a la Argentina merced al triunfo que logró ante el lituano Vilius Gaubas en tres reñidos sets, confesó hoy que sufrió una merma notoria en el segundo parcial pero que "sabía" que por su "mayor experiencia igual terminaría ganando el partido".

"Fue un partido difícil en el que comencé muy bien y él no, pero luego él subió mucho su nivel, dejó de errar y sobre el final del segundo set me puse tenso, nervioso. Igual sabía que con mi experiencia y el físico lo iba a terminar ganando, que el partido iba a ser para mi lado", analizó Cerúndolo, de 24 años.

El número uno del equipo argentino y 21 del mundo empleó dos horas y media para doblegar a Gaubas (476), de 18 años, por un reñido 6-1, 6-7 (6-8) y 6-2, ante el aliento del público que completó la capacidad de la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

"Estoy contento porque gané un partido en el que tenía mucha responsabilidad. En la Davis, capaz que un tenista de menos nivel recibe indicaciones de su coach, le dan manija todo el tiempo y se potencia porque además no tiene nada que perder, juega sin presión", explicó "Fran".

Y agregó: "Si no es en una Copa Davis él no jugará ante un tenista de tanto ranking como yo quizá hasta dentro de un par de años, entonces tira suelto y confiado porque no tiene nada que perder, por eso valoro mucho haberle ganado así sea el 400 del mundo, siento felicidad".

El argentino, campeón este año sobre el césped británico de Eastbourne, reveló lo que le pedía el capitán Guillermo Coria en los momentos en los que el partido le era adverso, en el segundo set.

"Coria me pedía que piense, que no le dé tantos ángulos. También que no me desespere, que no quiera ganar el punto con la primera bola. Es hermoso jugar acá con el aliento de tu gente, y creo que en la Davis tenés que ganar como sea, lo importante es darle el punto a tu país", concluyó Cerúndolo.

Con información de Télam