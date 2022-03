Críticas a la organización del Mundial generan tensión durante el Congreso de la FIFA

Lise Klaveness, la flamante presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), criticó hoy a la organización del Mundial de Qatar y provocó un momento tenso durante el Congreso de la FIFA.

Durante su discurso en el evento que se desarrolla en Doha, la dirigente noruega expuso las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los empleados migrantes que trabajaron en la construcción de los estadios.

"No hay lugar para los empleadores que no garantizan la libertad y la seguridad de los trabajadores de la Copa del Mundo", expresó Klaveness, según publicó el periódico británico The Daily Telegraph.

La dirigente noruega también aseguró que la elección de Qatar como sede del Mundial fue "inaceptable" y criticó la postura de dicha país con la comunidad LGBTQ+.

"No hay lugar para anfitriones que no puedan garantizar legalmente la seguridad y el respeto de las personas LGBTQ+", remarcó.

Luego de la exposición de la noruega, el secretario general de la federación de Honduras, José Ernesto Mejía, salió al cruce y aseguró que este Congreso "no era el lugar ni el momento correcto".

Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité de Organización de Qatar 2022, también criticó la intervención de Klaveness.

"No intentó contactarnos ni entablar un diálogo antes de dirigirse al Congreso", sostuvo el miembro de la organización.

El otro momento tenso de la reunión fue cuando habló desde Kiev el presidente de la federación ucraniana, Andriy Pavelko, vestido con un chaleco antibalas, ante la mirada de la delegación rusa que participó del Congreso, pese a la descalificación.

"No nos estamos escondiendo. Tenemos todo el derecho de estar acá", aseguró Alexey Sorokin, representante de Rusia.

Con información de Télam