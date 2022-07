Cristiano Ronaldo "no está en venta", aclara el entrenador del Manchester United

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, aseguró que el delantero portugués Cristiano Ronaldo "no está en venta" y confirmó que continuará en el plantel para la próxima temporada.

En una conferencia de prensa con medios británicos, reflejada por el diario As, Erik Ten Hag salió al cruce de las versiones que circularon en las últimas semanas con respecto a la continuidad del delantero.

"Cristiano no está en venta. Está en nuestros planes. Si no se encuentra ahora con nosotros es debido a sus asuntos personales. Nosotros estamos planeando con Cristiano Ronaldo la temporada. Eso es todo", dijo el DT.

Ten Hag confirmó luego: "Hablé con Cristiano antes de esos problemas personales. Tuve una buena conversación con él. No me dijo que se quisiera marchar. Eso sólo lo he leído. Nosotros queremos el éxito juntos".

En las últimas semanas, el nombre del portugués había sido barajado como posible refuerzo del Chelsea y de otros "grandes" de Europa a partir de supuestas declaraciones en las que manifestaba su intención de jugar para un equipo que diputara la Liga de Campeones de Europa.

Con información de Télam