"Nuestro eje gira para evitar la privatización del club", dice candidato Mazza

(Por Juan Manuel Raimundo) Javier Mazza, candidato a presidente en el club Independiente por el oficialismo, resaltó que el eje de campaña de su agrupación gira en torno "a evitar la privatización" de la entidad de Avellaneda.

"Lo que me llevó a aceptar la candidatura es el debate que se está poniendo en juego: entre ser una Asociación Civil como lo somos hasta ahora o bien una Sociedad Anónima Deportiva. Somos claros defensores del modelo actual", expresó el postulante de 'Agrupación Independiente', de 56 años.

"Por eso, nuestro eje de campaña gira para evitar la privatización de Independiente como pretendería la lista (Unidad Independiente) que postula a (Fabián) Doman", dijo Mazza, quien se desempeña como director en una consultora privada de Economía.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No así la otra lista opositora que encabeza (Claudio) Rudecindo ('Gente de Independiente'), que sabemos que esta a favor de la continuidad de la Asociación Civil", agregó.

"Nuestro espacio propone dentro de ese marco institucional mayor cantidad de controles y más participación de las minorías en Comisión Directiva", puntualizó Mazza, en charla con Télam.

"Desde un sector de la oposición de habla de la autarquía de la Escuela (del club), de que se sostenga con los que pagan las cuotas. Independiente tiene 1.300 chicos entre Jardín de Infantes, Primera y Secundaria y con los subsidios que otorga el club termina cobrando el 50% del valor de todo el servicio que presta", explicó el candidato, que irá acompañado en la fórmula por Gustavo López (funcionario en el Enacom) como vicepresidente primero.

"De hacerse lo que quiere Doman se tendrían que bajar las becas o ampliar el monto de las cuotas. Eso implicaría una suerte de privatización encubierta y produciría un perjuicio económico para las familias de los asociados", completó.

Mazza indicó que "dentro de la presente situación, la gestión actual supo mantener en buen estado edilicio las instalaciones educativas y todas las demás: el estadio, la sede social en Avenida Mitre, la de Boyacá, el gimnasio Bottaro y el complejo de Wilde", detalló.

El candidato a presidente también hizo hincapié en "los avances" que se concretaron en el Centro de Alto Rendimiento en Villa Domínico, donde se entrena el plantel profesional.

"Hubo interesantes aportes de ídolos como (Gabriel) Milito o (Sergio) Agüero, pero también hubo esfuerzos de la dirigencia que fueron reconocidos hasta por los más acérrimos opositores", consideró.

La institución de Avellaneda afronta una delicada situación económico, con un pasivo reconocido en más de 4.500 millones de pesos, según la aprobación de la Memoria y Balance para el ejercicio 2020-2021.

"Tenemos las armas económicas para modificar la situación. Lo que percibimos es que la situación de egresos e ingresos corrientes está equilibrada, obviamente, con un bajo presupuesto para el fútbol profesional, con un plantel corto. Pero el mayor problema radica más en los ingresos que en los egresos", subrayó.

"Hay bajos ingresos por derechos de televisación como en todo el fútbol argentino, que lo está reclamando. Y también bajos ingresos por la sponsorización, sobretodo, el último año", aseveró.

"Resulta lógico que ninguna empresa quiera exponerse asociando su imagen o marca con Independiente en un momento crítico como el actual" deslizó Mazza.

Uno de los postulantes a las elecciones del domingo en la institución de Avellaneda remarcó que parte de la oposición (Unidad Independiente) lo "único que hace en la campaña es demonizar la figura de Hugo Moyano, sin recordar que con él, gran parte de su parte y por medio de uno de sus adherentes como (Cristian) Ritondo acordó la conformación de las dos listas que gobernaron al club durante los últimos dos períodos", descerrajó.

Nacido en Necochea pero afincado en La Plata, el candidato Mazza no ejerce ya la función pública en Provincia de Buenos Aires (desde 2015), cuando se desempeñaba como titular de la obra social IOMA y del Instituto de Previsión Social.

"Si me toca ser elegido estaré en el club permanentemente. Para mí Independiente no es un trampolín. Al contrario, es una responsabilidad máxima que me toca en mi carrera profesional, por los conocimientos que tengo sobre Economía y gestión que se entremezclan con los sentimientos", dijo.

Mazza resaltó que tanto López como el candidato a vice segundo, Juan Manuel Gálvez (trabaja en la Municipalidad de Avellaneda) "no estuvimos en anteriores Comisiones en el club, ni para ocupar lugares claves en el oficialismo"

"(Fabian) Doman rechazó los debates; no presenta propuestas de ideas y solamente sigue con la crítica para apelar a la angustia y al fastidio de la gente con los resultados deportivos, en la búsqueda del voto bronca", expuso.

"Independiente ya lo sufrió cuando se votó solamente por la bronca. Y las urnas llevaron a la presidencia a Javier Cantero, con el que nos fuimos al descenso en el 2013", recordó Mazza.

"Nuestra tarea es defender a los socios. Si otros quieren defender a los accionistas que lo hagan. Si nos toca ocupar el rol de oposición y estar en la Asamblea de Representantes vamos a evitar por todos los medios que el club pase a una privatización encubierta", concluyó.

Con información de Télam