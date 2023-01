Gran triunfo de O’Higgins del argentino De Muner por 5-1 a Colo Colo

El técnico argentino Pablo De Muner condujo hoy a una sensacional victoria a su equipo, O’Higgins, que vapuleó por 5-1 a Colo Colo, en partido correspondiente a la segunda fecha del Campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

En el estadio El Teniente, de la ciudad de Rancagua, el conjunto local diseñó un excelente segundo período, en el que marcó todas las conquistas que le permitieron abrazarse a un éxito histórico.

Matías Marín (13m.), Matías Donoso (19m.), Diego Fernández (25m.) y Matías Belmar (32m. y 41m.) convirtieron los tantos del elenco ganador, que reúne 6 puntos y es uno de los punteros del certamen.

De Muner, de 41 años y exDT de All Boys, San Martín de Tucumán y Defensa y Justicia, puso en cancha a sus compatriotas Nicolás Thaller (ex Lanús), Valentín Larralde (ex Defensa y Justicia) y Matías Páez.

Colo Colo, conducido por el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros (ex DT de Argentinos Juniors y San Martín de San Juan), se adelantó en el tanteador por intermedio de Jordhy Thompson (Pt. 4m.).

El elenco "cacique" tuvo en sus filas a Ramiro González Hernández (ex Platense), Matías Moya (ex River) y Agustín Bouzat (ex Vélez).

En otro encuentro, Huachipato, bajo la conducción de Gustavo Alvarez (exentrenador de Aldosivi de Mar del Plata), le ganó por 2-1 a Cobresal, en donde marcó el también argentino Alejandro Camargo (exmarcador de punta de Godoy Cruz de Mendoza), a los 16 minutos del primer tiempo.

Son líderes con 6 unidades los equipos de Universidad Católica, Ñublense, O’Higgins y Huachipato.

Con información de Télam