El entrenador Italiano Carlo Ancelotti piensa en el retiro después de dirigir al Real Madrid

El italiano Carlos Ancelotti, quien acaba de consagrase campeón con el Real Madrid de La Liga de España logrando ser el primer entrenador en toda la historia en ganar las cinco grandes Ligas de Europa, avisó hoy que, después de dirigir al equipo español, es muy probable que se retire de la actividad para disfrutar de la vida.

"Después del Real Madrid probablemente me retire. Si el club me quiere aquí 10 años, entrenaré 10 años, pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa", dijo Ancelotti en una entrevista en Prime Video.

El Italiano, campeón con Milan en su país, PSG en Francia, Bayern Munich en Alemania, Chelsea en Inglaterra y ahora Real Madrid, agregó: "Me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones más seguido con mi familia, hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión. Nunca fui a Australia o Río de Janeiro, por ejemplo, son cosas que me gustaría hacer más a menudo".

El DT, de 62 años y exjugador de Parma, Roma y Milan, hizo mención al gran momento del delantero francés Karim Benzeman en el Real Madrid: "Ahora está en su máximo nivel. A Karim no hay que entrenarlo, siquiera decirle nada; hay que utilizarlo. Él se gestiona solo porque es un gran profesional, muy humilde".

Ancelotti tiene muy claro el nivel del delantero francés y señaló: "Actualmente es uno de los jugadores más famosos del mundo y, pese a ello, mantiene una gran humildad; esa es su fortaleza. Ganará el Balón de Oro".

Con información de Télam