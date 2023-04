Un gol del argentino Germán Cano en triunfo y clasificación de Fluminense en Copa de Brasil

El argentino Germán Cano marcó un gol en el triunfo de anoche como visitante frente a Paysandú por 3 a 0, repitiendo en el resultado de la ida, clasificando para los octavos de final de la Copa de Brasil, cuyo campeón avanzará a la Copa Libertadores 2024.

El partido se jugó en el Estadio Edgar Proenca, en la ciudad de Belém, y Cano, ex Lanús, Chacarita y Colón, abrió el marcador a los tres minutos, ampliando Keno a los 44 y John Kennedy a los 72.

Po su parte, San Pablo avanzó al vencer de visita a Ituano, por 1 a 0, con gol de Wellington Rato. En el equipo paulista, que de local había empatado sin goles, fue suplente el argentino Alan Franco, ex Independiente, y no jugó el delantero Jonathan Calleri, ex All Boys y Boca.

También clasificaron Cruzeiro, que le ganó a Náutico por 2-0 (la ida 1-0) y Athletico Paranaense al vencer a CRB 2-1 (ida 0-1) y eliminarlo en definición con tiros desde el punto penal por 4-2.

Hoy jugarán: Santos-Botafogo (SP), Sport Recife-Coritiba, Aguia Da Maraba-Fortaleza, Brasil de Pelotas-Atlético Mineiro, Tombense-Palmeiras, América Mineiro-Nova Iguacu, Corinthians-Remo y Flamengo-Maringa.

Con información de Télam