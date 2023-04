Riquelme apuntó contra el macrismo tras el clásico con Racing: "No deben volver nunca más al club"

(Agrega declaraciones)

El vicepresidente segundo y titular del Consejo de Fútbol de Boca, Juan Román Riquelme, se defendió de las críticas tras la victoria en el clásico ante Racing Club (3-1) y apuntó contra la oposición política vinculada al expresidente Mauricio Macri: "No deben volver nunca más al club".

"Pido a los hinchas que hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza por gente mala que quiere al club para hacer política. Este (Andrés) Ibarra no sé quién es pero dentro de poco dirá que se perdió la final de Madrid (vs. River) por Riquelme", ironizó el ídolo "xeneize" en una nota con el canal TNT Sports.

"Yo no tengo jefe y sé que les molesta que no sea empleado de ellos. Con nosotros Boca volvió a ser un club de fútbol", desafió Román, deseoso de hacer un descargo por los cuestionamientos por el presente deportivo del equipo.

"Entiendo que detrás de los periodistas hay gente poderosa y tienen miedo de quedarse sin trabajo, entonces dicen pavadas y mentiras para no quedarse sin trabajo", señaló.

"Al hincha de Boca le pido por favor que entienda el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy lo hacen muy bien y es muy bueno", reclamó.

Después empezó a "calentar" el superclásico del domingo 7 de mayo en el Monumental: "Quiero dejar en claro algo: yo miro lo que pasa en estos tres años y pico, quién es el que más ganó... Volví al club porque el vecino estaba ganando más que nosotros, y quiero competir. Hace tres años y pico que les venimos ganando, ahora vamos a ir el domingo a su estadio, un gran estadio, respeto mucho a su gente de ese club tan importante que es River, pero les quiero ganar. El año pasado les ganamos los dos y nos quedamos con los dos torneos. Del 2014 al 2019 festejaron seguido ellos".

También ponderó al nuevo entrenador Jorge Almirón: "Hablamos mucho de eso, creíamos que tiene todas las condiciones para estar acá, que tiene los jugadores que le pueden rendir. Se entusiasmó con la idea, esperamos que viniera de México, se lo ve feliz, se lo ve cómodo, trabaja mucho, es serio, es importante que disfrute".

Riquelme respaldó luego al mediocampista y capitán Guillermo "Pol" Fernández: "Siento admiración de ver a Pol, es elegante hasta para correr. Y este chico no es normal. Nosotros ganamos las elecciones y al único que trajimos fue a él. Se fue a México, después escuchamos que si lo traía River era de Selección, por qué Boca lo dejaba ir. Y después Boca lo trajo en 2022 y otra vez fue bicampeón".

"Al hincha le pido paciencia, y que es lógico que los muchachos no puedan competir por el torneo un semestre, pero uno los ve hoy y lo hicieron muy bien", dijo el ídolo.

"Tenemos un buen equipo. Villa es el más desequilibrante. Cuando pase el tiempo se los va a reconocer mucho más. Estamos contentos con el chiquito Barco, va a tener momentos increíbles porque sabe jugar; también va a sufrir, hoy Reniero le hizo sentir que es un jugador de Primera y que a él le falta. También tenemos a Fabra que es un monstruo y está hace nueve años en el club", agregó.

Y se acordó de Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, los antecesores de Almirón, ambos campeones: "No tengo más que agradecerle a ellos, y a los técnicos de Inferiores que son los culpables que ya llevemos 30 chicos debutando en Primera"

También habló del primer técnico de su ciclo Miguel Ángel Russo: "Me extrañó lo de Miguel (Russo), lo tuve de DT, lo quiero mucho, él lo sabe, pero me extrañó, nunca lo vi de esa manera, ni cuando fue mi DT ni cuando lo tuvimos acá como DT, me sorprendió por eso. Le mando un beso muy grande, es muy correcto, educado, pero el otro día fue raro. Hablo todos los días con él, y hasta ese partido hablé con él, y cuando le tengo que preguntar cosas de fútbol le pregunté. Ya estamos grande para hacer tiempo, eso no está bien, ja. Él sabe que lo quiero mucho. Estamos muy agradecidos a Miguel,"

Boca volvió anoche al triunfo en la Liga Profesional y quedó a 16 puntos del líder River, al que visitará el domingo próximo en el Monumental.

Con información de Télam