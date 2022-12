Otra noche de brillo de Vildoza en la Euroliga de básquetbol

El argentino Luca Vildoza concretó hoy otra brillante performance para Estrella Roja, de Serbia, equipo que superó como visitante a Olympiacos, en Grecia, por 90-86, en uno de los adelantos de la 15ta. fecha de la fase regular de la Euroliga de básquetbol.

El armador bonaerense, de 27 años, se erigió -una vez más- en la principal vía de ataque del elenco de Belgrado, que no contó con el concurso del otro argentino del plantel, Facundo Campazzo, quien todavía no está habilitado para actuar por la competencia continental.

El exjugador de Quilmes, de Mar del Plata, estuvo en cancha durante 27 minutos, al cabo de los cuales encestó 22 puntos (3-5 en dobles, 2-7 en triples, 10-11 en libres), repartió 8 asistencias y capturó 4 rebotes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El base marplatense, quien llegó a la entidad serbia proveniente de los Milwaukee Bucks de la NBA, venía de colaborar con 27 tantos (su mejor marca histórica en el certamen) el pasado martes 13 en la victoria 77-73 sobre Zalgiris Kaunas, de Lituania, por la decimotercera jornada.

De esta manera, Vildoza acumula una media de 15,2 unidades; 4,5 asistencias y 2,6 rebotes por partido en lo que va de la campaña con el quinteto que orienta el DT Dusko Ivanovic.

El cordobés Campazzo, de 31, flamante incorporación de Estrella Roja (le abonará 1,8 millones de euros por lo que resta de la temporada) viajó con la delegación a Atenas, pero no pudo participar por no recibir la habilitación pertinente de Euroliga. El exjugador de Denver Nuggets y Dallas Mavericks "se movió en la entrada en calor, pero no estuvo a disposición", aclaró el sitio especializado 'Solo basket'.

Por su lado, Real Madrid, con el regreso del santiagueño Gabriel Deck, batió como local a Asvel Villeurbanne de Francia, por 92 a 73, en el Wizink Center (exPalacio de los Deportes) de la capital española.

El alero, de 27 años, volvió a alistarse en el conjunto 'merengue', tras dejar atrás una sobrecarga muscular en el cuádriceps. El exjugador de Oklahoma City Thunder finalizó con una renta de 10 puntos (3-4 en dobles, 1-2 en triples, 1-1 en libres) y 2 rebotes en 11m., según contempló la página oficial del torneo.

Deck fue galardonado en la noche del miércoles en la Argentina con el 'Olimpia de plata' en básquetbol, distinción que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) de Buenos Aires a los deportistas más destacados, temporada tras temporada.

Otros resultados: Baskonia (España) 90-Virtus Bologna (Italia) 79; Alba Berlín (Alemania) 70-Maccabi Tel Aviv (Israel) 83; Fenerbahce (Turquía) 72-Partizán (Serbia) 73

Mañana jugarán Armani Milano (Italia)-Mónaco (Francia), Anadolu Efes (Turquía)-Panathinaikos (Grecia), Zalgiris Kaunas (Lituania)-Bayern Munich (Alemania) y el duelo español entre Valencia-Barcelona (con Nicolás Laprovíttola).

Con información de Télam