Tinelli: "Ser insultado por la gente de San Lorenzo me daba pena"

El expresidente de San Lorenzo Marcelo Tinelli confesó que "ser insultado" por los hinchas y socios del club durante su incompleta gestión le "daba pena", por el amor hacia el club y los logros conseguidos en etapas anteriores cuando ocupó otros cargo en la dirigencia.

En la presentación de su nuevo ciclo Canta Conmigo Ahora, que comenzará el lunes, el conductor televisivo justificó la decisión de renunciar en mayo pasado, un año después de tomarse licencia.

"Me llevó mucho desgaste ser presidente de San Lorenzo; ser vicepresidente es otra cosa. Me tomé la licencia porque un día estando acá, grabando la apertura del 2021 con Adrián Suar y Pablo Codevilla, me empezaron a llegar un montón de mensajes de la gente. Me mandaban audios por WhastApp, directo. San Lorenzo había perdido con Huachipato por la Copa Sudamericana. Y me puteaban... Sufrí amenazas", contó en una nota con Infobae.

"'Flaco, ¿hasta dónde vas a aguantar? ¿Por qué no te tomás una licencia y hacés el programa tranquilo? Estás grabando la apertura y parás porque te está puteando', me decían. Ahí me tomé la licencia, que se extendió. Al canal tampoco le gustaba esta onda de que estuviera tan expuesto, y es lógico. A la gente de la productora, tampoco", explicó.

Tinelli ganó ampliamente las últimas elecciones en diciembre de 2019, con más del 80% de los votos, pero su gestión de hecho se extendió hasta abril de 2021, lo que provocó el rechazo de los socios.

"Amo profundamente a San Lorenoz. Si alguien ha hecho muchas cosas por San Lorenzo soy yo, de toda la vida: el campeonato del '95, el equipo que armamos en el campeonato del 2007, cuando nos salvamos del descenso en el 2012, la Copa Libertadores, los viajes al Vaticano con el Papa, la vuelta a Boedo, la compra de las tierras...", enumeró.

"San Lorenzo es mi vida, es la pasión de mi abuelo, de mi viejo. Y ser insultado por la gente de San Lorenzo... Me daba pena. No me enojaba: me daba enorme tristeza. No puede ser eso así... Pero el fútbol no es una ciencia exacta: del palo para adentro, sos genio; del palo para afuera, sos chorro, corrupto, ladrón...", lamentó.

Finalmente, a modo de balance sobre su paso por el fútbol, Tinelli expresó: "No me arrepiento. Y en todos los aspectos de mi vida: nunca cierro las puertas de nada. Tampoco sé cuales voy a abrir. Y de todo saco un balance positivo, aun habiendo pasado momentos muy difíciles como fue la elección de AFA y el camino en la dirigencia de San Lorenzo".

"Me sirvió para forjarme: pasar por momentos difíciles te hace más fuerte. Viví una infancia muy difícil, con un papá alcohólico y una mamá con problemas psiquiátricos severos, y todo eso a otra persona por ahí podría haberla puesto en otro lugar, y a mí me fortaleció, desde chiquito", concluyó.

Con información de Télam