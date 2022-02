La yegua Girl On Fire se impuso en el Clásico Omnium

La yegua Girl On Fire, con la monta del jockey Francisco Arreguy (h) ganó hoy, por tres cuarto de cuerpo sobre Doña Jalea, el Clásico Omnium, una prueba de 1.400 metros con un premio de 1.045.000 pesos que fue corrida en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

La ganadora, una hija de Cityscape, pagó un dividendo de 8,20 por boleto y empleó un tiempo de 1m 21s 70/100 para las catorce cuadras de césped normal.

A la punta partió Doña Jalea, seguida de cerca por Girl On Fire y Got Faith. A los 200 metros de la largada ya Girl On Fire pasó a dominar la carrera, mientras que por atrás se acomodaron Got Faith, Ailann y Doña Jalea.

Ya en la recta Girl On Fire vino punteando y soportando la presión de Got Faith. Por los palos se metieron La Fronty`s y Doña Jalea, que fue buscando el lado de los palos.

Faltando 260 metros Girl On Fire encaró hacia el disco con decisión de definir pero la presión de Doña Jalea se hizo intensa.

En el disco Girl On Fire venció por apenas tres cuarto de cuerpo a Doña Jalea, que, a su vez, venció por dos cuerpos y medio a Got Faith.

Los parciales fueron de 25s 15/100 para los 400 metros, de 47s 26/100 para los 800 metros y de 1m 09s 56/100 para los 1.200 metros.

Girl On Fire logró hoy su cuarto triunfo oficial sobre siete corridas. La pupila del entrenador Alfredo Godoy corrió fuerte desde la largada y después se bancó la atropellada de Doña Jalea. Mostró guapeza y fue bien corrida por el jinete Francisco Arreguy (h) .

Con información de Télam