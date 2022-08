DT De Felippe pondera a sus dirigidos "que reaccionan y van al frente"

Omar De Felippe ponderó a sus dirigidos en Platense, a quienes calificó como chicos “que reaccionan y van al frente” para intentar cumplir el objetivo de dejar en Primera División a la entidad de Vicente López.

“Estos chicos reaccionan y van al frente. Nos falta algo más de regularidad, pero sabemos que es un equipo que se anima a jugar arriba”, expresó el entrenador ‘calamar’.

Luego del empate sin goles ante Talleres de Córdoba en la noche del lunes al técnico le quedó la sensación de que “cuando el equipo se anima, se enchufa y los goles pueden llegar”.

“Nadie dijo que será sencillo tratar de cumplir el objetivo de dejar al club en Primera, pero los muchachos son conscientes de lo que se están jugando”, sostuvo el DT.

De Felippe reconoció que al elenco de Vicente López “le costó” el primer tiempo del cotejo ante Talleres. “Le dimos la pelota al adversario y eso nos cansó más rápido”, apuntó.

El entrenador indicó que el déficit se corrigió en la segunda parte, al ubicarse “25 metros más arriba en la cancha. El equipo pudo generar muchas situaciones de gol”, describió.

En ese sentido, De Felippe consignó que Platense “pudo haber marcado algún gol”, más allá del penal fallado por Mauro Zárate, que remató bajo y permitió la atajada del arquero adversario, Alan Aguerre.

“No me preocupa no convertir las situaciones que generamos, me preocupa entregarle la pelota al rival” sentenció el técnico.

De cara al partido del sábado próximo ante Argentinos Juniors, a las 18.00 en La Paternal, el equipo "marrón" no tendrá disponible al mediocampista uruguayo Federico Gino, quien será suspendido un partido por arribar al límite de cinco amonestaciones.

Con información de Télam