La ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro tuvieron una rápida reacción en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que se conoció la noticia, el Obelisco se convirtió en el principal punto de encuentro de la comunidad venezolana residente en el país. Mientras algunos hablaban de la posibilidad de un regreso futuro, otros se mostraban cautelosos y atentos a la evolución del escenario político y social en Venezuela.

En la Plaza de la República comenzaron a verse banderas venezolanas, camisetas con los colores de ese país, carteles y cánticos que celebraban el secuestro de Maduro. La convocatoria se fue ampliando con el correr de las horas, impulsada por redes sociales y cadenas de mensajes, y reunió a personas de distintas edades, muchas de ellas radicadas en la Argentina desde hace años.

En declaraciones a C5N, una médica venezolana que reside en la Argentina desde hace casi siete años expresó su agradecimiento al país que la recibió y celebró la intervención de Estados Unidos en su país. Contó que, aunque planea viajar a Mérida para visitar a su familia, tiene decidido seguir viviendo en la Argentina. Además, aseguró sentirse agradecida “con este país y con todas las personas que nos acogieron sin distinción ni xenofobia”.

Otro de los venezolanos presentes relató que tomó dimensión de lo ocurrido al ver las imágenes del bombardeo por televisión y describió el momento como largamente esperado. Asimismo, dijo que la noticia generó un clima de alegría entre los residentes venezolanos en Argentina. Mientras que un compatriota que lo acompañaba afirmó que no le preocupa la intervención de Estados Unidos, al considerar que Maduro “estaba siendo buscado por la justicia internacional”.

Entre los asistentes, se observaron familias completas, jóvenes que emigraron recientemente y adultos mayores que dejaron Venezuela hace más de una década.

Refuerzo de preventivos en el Obelisco y la Plaza de Mayo

Ante la concentración de personas, el Gobierno de la Ciudad dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en el Obelisco y zonas cercanas, con presencia policial destinada a ordenar el tránsito y garantizar el desarrollo de la movilización sin incidentes. También se mantuvo un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevas convocatorias a lo largo de la jornada.

Como parte de los gestos simbólicos que acompañaron la jornada, durante la noche el Obelisco se iluminará con los colores de la bandera venezolana, al tiempo que se colocará una bandera de ese país en la plaza que circunda al monumento histórico.

Mientras el debate político y diplomático se desarrollaba en otros ámbitos, en el centro porteño la escena estuvo marcada por una vivencia directa del acontecimiento. Para miles de venezolanos que viven en la Argentina, la jornada estuvo atravesada por un festejo colectivo y la esperanza de un cambio profundo en la historia reciente de Venezuela.