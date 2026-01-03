La oposición en EE.UU. cuestiona la legalidad del ataque, mientras en Miami festejan

La decisión de Donald Trump de atacar Venezuela y secuestrar a su presidente, Nicolás Maduro, también sacudió a Estados Unidos. Desde la oposición demócrata, ya cuestionaron la legalidad del ataque ya que fue "sin la autorización del Congreso". En paralelo, en Miami, cientos de inmigrantes venezolanos salieron a las calles para celebrar la operación contra Maduro.

"Sin la autorización del Congreso y con la mayoría de los estadounidenses en contra de una acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela. Dice que no tiene suficiente dinero para la cobertura de salud de los estadounidense, pero de alguna manera tiene fondos ilimitados para una guerra??", repudió el diputado opositor Jim McGovern en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo