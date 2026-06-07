Zverev se impone a Cobolli y se lleva su primer título de Grand Slam en Roland Garros

Abierto de Francia

Alexander Zverev rompió por fin la barrera que le separaba de la gloria en un ‌Grand Slam al imponerse ‌con gran esfuerzo a un tenaz Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 en la final del Abierto de Francia celebrada el domingo, alzando así su primer trofeo de Grand Slam en Roland Garros.

Tras caer tres veces en la última línea de meta, ​incluida la de ⁠París hace dos años, Zverev coronó una imparable racha ‌al convertirse en el primer alemán en ⁠ganar un título de Grand Slam ⁠desde el triunfo de Boris Becker en el Abierto de Australia hace tres décadas.

Bajo el sol que brillaba en ⁠la pista Philippe Chatrier, Zverev rompió el servicio ​de Cobolli con un revés que ‌rebotó en la raqueta de ‌marco naranja del italiano, y apretó aún más el ⁠agarre para cerrar el primer set con un golpe ganador de derecha por el centro.

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Cobolli se animó y realizó unos golpes impresionantes para romper el servicio en ​el séptimo ‌juego del siguiente set y luego igualó el marcador con un juego al servicio con confianza, mientras el público de la pista central creaba un ambiente de fútbol para el exjugador de ⁠la cantera del AS Roma.

Esas voces pronto se acallaron en lo más profundo del tercer set cuando Cobolli, décimo cabeza de serie, envió un golpe de derecha a la red para regalarle a Zverev un punto de set, y el alemán recuperó rápidamente la ventaja gracias a otro error ‌no forzado.

Un periodo de juego pasivo por parte de Zverev le costó dos breaks en el cuarto set, pero el alemán subió la intensidad para empatar a 5-5, solo para ceder ante la presión en el tie-break cuando Cobolli ‌lanzó un misil de derecha que forzó el set decisivo.

En los compases finales del partido, que carecieron de la calidad ‌del épico duelo ⁠del año pasado entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Zverev se puso por delante ​y utilizó toda su experiencia para hacerse finalmente con la tan esperada corona.

(Reportaje de Shrivathsa Sridhar y Julien Pretot; edición de Pritha Sarkar, Editado en español por Juana Casas )