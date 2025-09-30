EN VIVO: En el estadio Mestalla, Valencia se impone ante Real Oviedo 1 a 0

Al minuto 3, los locales consiguen el triunfo parcial por 1 a 0 sobre Real Oviedo, con el gol de Arnaut Danjuma.

Las estadísticas del encuentro entre Valencia y Real Oviedo de la Liga:

Posesión: Valencia (45%) VS Real Oviedo (55%)

(45%) VS (55%) Tiros al arco: Valencia (3) VS Real Oviedo (3)

(3) VS (3) Fouls cometidos: Valencia (8) VS Real Oviedo (6)

(8) VS (6) Pases Correctos: Valencia (225) VS Real Oviedo (166)

(225) VS (166) Pases Incorrectos: Valencia (21) VS Real Oviedo (31)

(21) VS (31) Recuperaciones: Valencia (7) VS Real Oviedo (5)

(7) VS (5) Tiros Libres: Valencia (0) VS Real Oviedo (2)

La previa del encuentro entre Valencia y Real Oviedo por LALIGA 2025 - 2026 :

Así llegan Valencia y Real Oviedo

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Espanyol. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 1 a 3 ante Barcelona. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 5 PP).

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Mestalla.

Formación de Valencia hoy

Carlos Corberán presentó una alineación 4-5-1 con Julen Agirrezabala defendiendo la portería; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Mouctar Diakhaby y José Luis Gayà en la zaga; Baptiste Santamaria, Javi Guerra, Luis Rioja, André Almeida y Arnaut Danjuma en el centro del campo; y con Hugo Duro en el ataque.

Formación de Real Oviedo hoy

Por su parte, Veljko Paunovic salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Aarón Escandell en la portería; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane en la línea defensiva; Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Haissem Hassan, Alberto Reina y Josip Brekalo en el mediocampo; y Federico Viñas en la delantera.