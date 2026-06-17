Uzbekistán debe disfrutar su debut en el Mundial contra Colombia, dice DT Cannavaro

El director técnico Fabio Cannavaro dijo que Uzbekistán no tiene nada que perder cuando el miércoles debute en el ‌Mundial contra Colombia e instó ‌a sus jugadores a disfrutar del momento más importante en la historia del fútbol del país.

Cannavaro afirmó haber recurrido a sus propias experiencias como capitán de Italia en la consecución del título del Mundial de 2006 para ayudar a sus jugadores a gestionar la emoción y la presión de su primera aparición en el ​escenario más importante ⁠del fútbol.

"Intento ayudar a aliviar la presión, el escenario es ‌duro, intento explicarles que lo disfruten porque es la ⁠primera vez y no tenemos nada ⁠que perder. Pero eso no significa que nos limitaremos a disfrutar del momento, sabemos que tenemos que luchar", dijo Cannavaro el martes en ⁠conferencia de prensa.

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El ganador del Balón de Oro de ​2006 dijo que ha hablado con el equipo ‌sobre la experiencia de llegar ‌a un Mundial y la importancia de apreciar un momento ⁠que muchos de ellos recordarán durante el resto de sus carreras.

"Intenté compartir con ellos mi experiencia, mi primer día en el Mundial, porque es algo que recordarán. Así que les dije que ​lo disfruten ‌de verdad, que aprecien todo desde que llegamos aquí a México", apuntó.

Cannavaro afirmó que Uzbekistán, que también se enfrenta a Portugal y a la República Democrática del Congo en el Grupo K, quiere mostrar su identidad además de ⁠competir.

"Se trata de mostrar a la gente nuestra cultura y nuestra filosofía. Es cierto que estamos aquí por primera vez, y por supuesto queremos mostrar a la gente nuestra mentalidad", señaló.

Una figura clave será el defensa central Abdukodir Khusanov, de quien se espera que desempeñe un papel fundamental en el plan defensivo de Cannavaro.

El ascenso de Khusanov en ‌el Manchester City refleja la creciente presencia del fútbol uzbeko en la élite del fútbol europeo.

"En el futuro, veremos más jugadores uzbekos en Europa, estoy seguro de ello", dijo Cannavaro, y agregó que una de las razones por las que aceptó el puesto de entrenador ‌fue el progreso realizado por la federación del país, señalando la inversión en academias e instalaciones.

El primer partido de Uzbekistán en la Copa del ‌Mundo se jugará ⁠en el histórico Estadio Azteca, y Cannavaro está deseando experimentar el ambiente.

"Se te pone la piel de ​gallina al entrar en este estadio. Maradona y Pelé hicieron historia aquí, es todo un sueño para nosotros", puntualizó.

Con información de Reuters