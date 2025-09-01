Uruguay vs Perú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Por la fecha 17 , Perú y Uruguay se enfrentan el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina) en el estadio .

Así llegan Uruguay y Perú

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay viene de ganar en su encuentro anterior a Venezuela con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Perú en partidos

En la fecha pasada, Perú finalizó con un empate 0-0 ante Ecuador. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Perú sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Argentina 35 16 11 2 3 19 2 Ecuador 25 16 7 7 2 8 3 Brasil 25 16 7 4 5 5 4 Uruguay 24 16 6 6 4 7 9 Perú 12 16 2 6 8 -11

Fecha y rival de Uruguay en el próximo partido

Fecha 18: vs Chile: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Perú en el próximo partido

Fecha 18: vs Paraguay: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Horario Uruguay y Perú, según país