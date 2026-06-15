Una delantera sueca de élite da un baño de realidad a la defensa tunecina

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. Ali Abdi, de Túnez, se muestra abatido tras el partido

​La defensa de Túnez se mostró impenetrable durante la fase de clasificación, pero recibió un duro baño ‌de realidad en su ‌debut mundialista del domingo, cuando la implacable dupla atacante sueca formada por Alexander Isak y Viktor Gyokeres resultó demasiado difícil de contener.

Los escandinavos lograron una cómoda victoria por 5-1 que expuso la fragilidad de una defensa que no había recibido un solo gol en la fase clasificatoria.

Sin embargo, ​las señales de alarma ⁠ya se habían encendido, con una derrota 5-0 en ‌un amistoso ante Bélgica apenas unos días ⁠antes del torneo.

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Suecia agravó el sufrimiento ⁠en Monterrey, con Isak y Gyokeres atormentando a la zaga tunecina con movimientos inteligentes y desmarques a los espacios entre ⁠defensores que desordenaron a sus rivales.

Yasin Ayari aportó la ​creatividad en el centro del campo ‌para los suecos y abrió el ‌marcador a los siete minutos con un remate potentísimo ⁠antes de añadir otro tanto en los minutos finales para completar la goleada.

Ayari, cuyo padre es tunecino, optó por no celebrar su primer gol y apenas levantó las ​manos en ‌señal de reconocimiento, en lugar de sumarse a las escenas de júbilo a su alrededor.

Túnez intentó construir sus ataques a través de Hannibal Mejbri, pero fue asfixiado por el poblado mediocampo de Suecia, que ⁠superó en número a sus rivales en las zonas centrales y le negó a Mejbri los espacios en los que suele desenvolverse mejor.

Aun así, logró dar la asistencia en el gol de Omar Rekik en la primera mitad, pero por lo demás tuvo dificultades para hacerse notar en el partido.

El delantero ‌Elias Saad pecó de retener demasiado el balón en varias ocasiones, lo que ralentizó una serie de ataques potencialmente peligrosos.

Cuando Túnez adelantó líneas en busca de una vía para volver al partido tras el descanso, Suecia lo castigó sin piedad.

Gyokeres e ‌Isak encabezaron rápidos contraataques hacia los espacios que quedaron a la espalda de la defensa, y las compuertas terminaron por abrirse.

Para cuando ‌Ayari conectó ⁠otro potente disparo desde larga distancia en el tiempo de descuento, Suecia ya había subrayado sus ​credenciales ofensivas, mientras Túnez todavía no encontraba respuestas tras recibir 10 goles en sus dos últimos partidos.

Con información de Reuters