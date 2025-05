Así quedan las semifinales del Torneo Apertura 2025 tras el partido de Huracán

Cómo quedaron las semifinales de los playoffs del Torneo Apertura 2025 tras los partidos del domingo 18 de mayo.

Este fin de semana se disputarán los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025, una instancia que definirá a los cuatro mejores equipos del certamen. Con varios candidatos y algunas sorpresas, ocho conjuntos llegaron a esta etapa tras las 16 fechas que se jugaron en la fase regular. En esta nota, detallamos cómo quedarían los cruces en semifinales y cuáles son los clubes que se mantienen con vida en la competencia.

Este domingo sucedió uno de los grandes batacazos del torneo: Huracán venció por 1 a 0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito con gol de Walter Mazzanti a los 21 minutos del primer tiempo y se convirtió en el primer semifinalista. El cuadro que dirige Frank Kudelka venía de eliminar en un partidazo a Deportivo Riestra por 3 a 2, y ahora sorprendió al superar en condición de visitante al 'Canalla', que fue puntero en la Zona A y superó con soltura la instancia de octavos tras ganarle 2 a 0 a Estudiantes de La Plata.

Ahora, el 'Globo' espera por su próximo rival, que saldrá del duelo entre Independiente y Boca Juniors. En La Bombonera y con arbitraje de Nicolás Ramírez, el 'Xeneize' buscará cambiar la floja imagen que dejó en la clasificación contra Lanús (se impuso en la tanda de penales después de empatar sin goles en los noventa minutos) ante el 'Rojo' que dirige Julio Vaccari, de buen presente en la Copa Sudamericana (es líder del Grupo A a falta de una fecha) y que superó a Independiente Rivadavia por 1 a 0 en octavos de final con un golazo de Santiago Montiel.

Cómo quedó el cuadro de los playoffs del Torneo Apertura 2025

El picante mensaje de Álvaro Angulo en Independiente antes del clásico vs. Boca

Quien palpitó el cruce ante el "Xeneize" fue nada más y nada menos que el colombiano, quien no se guardó nada en diálogo con ESPN: "Todo este tiempo que me he guardado es para hacer un gol en La Bombonera". Cabe destacar que no convierte desde su tanto en el clásico contra Racing el pasado 16 de marzo y acumula 3 gritos con la camiseta del "Rojo". Por otro lado, contó en charla con el medio partidario Ecos del Rojo que "quieren ser campeones" y van a ir con la mentalidad de que pueden ganar con su juego, que hasta ahora les dio frutos.

Por otro lado, el lateral de 28 años agradeció todo el cariño que recibió de la gente del conjunto de Avellaneda y agregó: "Desde que debuté estoy muy feliz y mí familia lo mismo. Tratamos desde el principio hacer un buen torneo y lo estamos logrando. Estamos felices y vamos día a día". No es un detalle menor que los de Vaccari terminaron en el tercer lugar de su zona detrás de Rosario Central y River Plate, que hoy siguen en carrera en el Apertura. De hecho, si avanza y el "Canalla" hace lo propio tendrá que visitar el Gigante de Arroyito.