Boca vs. River: la batalla menos pensada por el premio The Best

28 de febrero, 2023 | 13.53

Si había una batalla inesperada entre Boca y River era la vinculada con el The Best obtenido por la hinchada de la Selección Argentina como la mejor del mundo en 2022. Después de un trofeo que supuestamente iba a unir a ambos clubes gigantes del fútbol argentino, ocurrió todo lo contrario y tuvieron un fuerte cruce en las cuentas oficiales de las redes sociales, puntualmente en Twitter. La publicación original del "Xeneize" tras la distinción ganada en la gala de París desató la polémica. Ajeno al triunfo albiceleste, desde el perfil de la entidad de La Ribera subieron una foto de La 12 con la frase de "hinchada hay una sola", con el equipo de Hugo Ibarra saludando a la afición cuando saltó a la cancha. Pocas horas más tarde, su eterno archirrival pareció contestarle aunque sin mencionarlo. En contraposición a Boca, River posteó una de sus fanáticos con una bandera con los colores de Argentina que muestra a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo. "De todos", añadieron, junto al emoji del símbolo patrio. El contraataque de la institución de Núñez fue contundente, aunque desde el otro lado todavía no recogieron el guante nuevamente. River pareció contestarle a Boca en Twitter. La hinchada argentina ganó el premio The Best a la mejor del mundo en 2022 La distinción fue recibida por El Tula (Carlos Pascual), el reconocido fanático albiceleste que acompaña al Seleccionado en todos los Mundiales desde la edición de Alemania Federal 1974. Con 13 presencias consecutivas en la máxima cita del fútbol, viaja con su bombo regalado por el expresidente de la Nación Juan Domingo Perón desde su exilio en España en 1971. El fanático de Rosario Central tiene 82 años y consiguió un récord en este sentido. MÁS INFO The Best de la FIFA Quién es El Tula, el hincha argentino que puede recibir el The Best Luego de un breve video en el que destacaron a los fanáticos nacionales y de los otros dos finalistas, desde los canales oficiales de la FIFA explicaron por qué eligieron a los argentinos por sobre los japoneses y al fanático saudí. "Viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su Selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires", resaltaron desde la máxima entidad de este deporte a nivel global.