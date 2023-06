Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo buscan otro batacazo en Roland Garros

Son los dos mejores jugadores argentinos de la actualidad y buscan el pase a los cuartos. Horario, y cómo ver en vivo.

Después de un largo periplos, los jugadores argentinos en Roland Garros entregaron diferentes sensaciones positivas en el polvo de París. Tanto Francisco Cerúndolo como Tomás Etcheverry, los dos jugadores nacionales, juegan en Francia la segunda semana del Grand Slam.

La competencia, entre otros, tendrá a Cerúndolo -que es el mejor tenista argentino de la actualidad- y que eliminó a Taylor Fritz en la fase anterior, ahora enfrenta al danés Holger Rune, número 6 del mundo. El partido será cerca de las 8 de la mañana. Después de la victoria del último sábado, el jugador nacional sostuvo: "Jugué un partidazo, Taylor es un gran rival, top ten. Le cuesta la defensa y sabía que debía atacarlo para no dejarlo jugar tan cómodo porque si no se me iba a complicar. Al principio me costó pero por suerte puede confirmar todo lo que estoy haciendo esta temporada".

Cerúndolo se topará ahora con Rune, finalista este año de los Masters de Roma y Montecarlo y ganador del ATP 250 de Múnich. El danés le puso punto final al sueño del argentino Genaro Olivieri, a quien le ganó 6-4, 6-1 y 6-3 en 1 hora, 58 minutos en la cancha principal Philippe-Chatrier. Por otro lado, Etcheverry avanzó a los octavos de final tras vencer a Borna Coric por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-2.

Nacido en La Plata y ubicado en el puesto 49 del ranking mundial, ahora le tocará jugará contra el japonés Yoshihito Nishioka (33), quien acabó con la gran semana del brasileño Thiago Seyboth Wild (172) y le ganó por 3-6, 7-6 (10-8), 2-6, 6-4 y 6-0.

Con información de Télam