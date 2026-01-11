Protestas en Irán: denuncian al menos 192 asesinatos

El humo se eleva mientras los manifestantes se reúnen en medio de crecientes disturbios antigubernamentales en la autopista Vakilabad en Mashhad (Reuters).

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó una amenaza directa contra Estados Unidos e Israel, advirtiendo que serán considerados “objetivos legítimos” si Washington decide atacar a Irán en respuesta a las protestas internas que sacuden al país. Según la Organización de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, al menos 192 personas murieron en las últimas dos semanas de manifestaciones, un aumento significativo respecto del recuento anterior de 51 muertes.

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre por el derrumbe del rial iraní, además de los muertos, ya dejaron más de 2.600 detenidos, y se extendieron por ciudades clave como Teherán y Mashhad. El gobierno iraní cortó el acceso a internet y las líneas telefónicas, dificultando la evaluación de la situación desde el exterior y generando temor por una posible represión violenta.

La organización dijo que había "confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes", advirtiendo que el número de muertos podría ser mucho mayor debido a que un corte de Internet que se extiende desde hace días y dificulta la verificación y confirmación de las cifras.

La amenaza del presidente del parlamento iraní a Estados Unidos e Israel

Durante un discurso transmitido en vivo, Qalibaf elogió a las fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria, y afirmó que en caso de un ataque extranjero, “el territorio ocupado, centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán considerados objetivos legítimos”. También, indicó que responderán ante cualquier señal objetiva de amenaza, sin esperar a ser atacados primero.

En el parlamento, los legisladores expresaron su rechazo a Estados Unidos coreando: “¡Muerte a Estados Unidos!”. Sin embargo, no está claro si Irán está dispuesto a llevar a cabo un ataque, sobre todo tras la destrucción de sus defensas antiaéreas en el conflicto de junio con Israel. La decisión final recaería en el ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país.

Por su parte, el ejército estadounidense mantuvo su postura firme en Medio Oriente, asegurando estar “posicionado con fuerzas que abarcan toda la gama de capacidades de combate para defender nuestras fuerzas, socios, aliados e intereses”. En junio, Irán atacó la Base Aérea de Al Udeid en Qatar, mientras que la 5ta Flota de la Marina estadounidense opera desde Baréin.

Israel monitorea de cerca la situación. Según medios locales, un funcionario israelí confirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el tema, en medio de la creciente tensión.

Siguen las protestas en Irán

Las protestas en Irán adoptan formas dispersas y dinámicas, según reportes de activistas de derechos humanos. En Teherán, videos difundidos vía transmisores satelitales muestran a manifestantes reuniéndose en barrios como Punak, enfrentando cortes de calles y con presencia policial intensa, en tanto que en Mashhad se registran enfrentamientos con fuerzas de seguridad, con barricadas y objetos incendiados en las calles.

Mientras tanto, manifestaciones progubernamentales se desarrollan en ciudades como Qom y Qazvin, y la televisión estatal mostró imágenes de funerales de policías muertos, junto a escenas de cuerpos en bolsas para cadáveres en una morgue.

Ali Larijani, funcionario de seguridad, acusó a algunos manifestantes de cometer asesinatos y actos violentos, comparándolos con el Estado Islámico. En contraste, el presidente reformista Masoud Pezeshkian pidió calma, aunque reclamó que no se permita que un grupo de alborotadores destruya la sociedad.

En el exilio, el príncipe Reza Pahlavi (hijo del último sha) llamó a salir a las calles, aunque su apoyo a Israel genera controversia entre los manifestantes, que se dividen entre quienes lo apoyan y quienes añoran la época anterior a la Revolución Islámica de 1979.