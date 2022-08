Serena Williams se retira del tenis: "Me pongo a llorar"

Serena Williams, para muchos la mejor tenista de la historia, anunció su retiro como profesional. Se marcha una leyenda del deporte mundial.

Serena Williams impactó al ambiente del tenis mundial con la noticia de que se retirará en este 2022. La estadounidense de 40 años le pondrá un punto final a una carrera impresionante que la llevó a ser, para muchos, la mejor de la historia en su deporte.

Si bien hacía mucho que la crack venía meditando esta determinación, al fin decidió terminar de jugar para dedicarse a otras cuestiones. De hecho, ella misma explicó que de ahora en más las prioridades en su vida serán la crianza de su hija Alexis Olympia Ohanian Jr. (4) y las campañas de modelaje. Su último torneo será el próximo US Open, que culminará el sábado 10 de septiembre.

Serena Williams se retira del tenis: "Es lo más duro"

La ganadora de 23 Grand Slams individuales y de 4 medallas de oro olímpicas en general había anunciado previamente, a través de su cuenta oficial de Instagram: “Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”.

Además, la norteamericana indicó: “Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es la evolución. Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando lejos del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí". "Hoy en día, si tengo que elegir entre construir mi tenis, mi currículum; y construir mi familia, elijo lo segundo”, profundizó.

En la misma línea en diversas entrevistas, la hermana de otra tenista como Venus Williams remarcó: “Me he resistido a admitir que tengo que dejar de jugar al tenis. Es como un tema tabú. Sale a relucir y me pongo a llorar. Creo que la única persona con la que realmente he llegado a ese punto es mi terapeuta”. “Nunca me ha gustado la palabra jubilación, no me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas", profundizó Serena Williams.

Incluso, la deportista que quebró casi todos los récords en su disciplina señaló que nunca quiso "tener que elegir entre el tenis y una familia". "No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría por ahí jugando y ganando mientras mi mujer está haciendo el trabajo físico de ampliar nuestra familia", expresó. En esa dirección, resaltó que "tal vez sería más un Tom Brady (crack del fútbol americano) si tuviera esa oportunidad" y les pidió a sus seguidores: "No me malinterpreten. Me encanta ser mujer y me encantó cada segundo del embarazo de Olympia”.

Con respecto a los últimos resultados negativos a los 40 años, Serena admitió que "por desgracia, este año no estaba preparada para ganar Wimbledon". "Y no sé si estaré lista para ganar en Nueva York, pero lo voy a intentar. Y los torneos previos serán divertidos", dijo. "No estoy buscando un momento ceremonial y final dentro de la cancha. Soy terrible para las despedidas, la peor del mundo. Pero por favor, sepan que estoy más que agradecida por ustedes de lo que puedo expresar con palabras", reconoció.

Serena Williams se retiró del tenis en 2022.

A pura nostalgia, Williams dijo que sus fanáticos la "han llevado a tantas victorias y tantos trofeos" y agregó: "Voy a echar de menos esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis. Y yo los voy a echar de menos a ustedes”. Muy conmovida por cerrar una etapa que le llevó 30 años de su vida, reconoció: “Voy a ser sincera, no hay felicidad en este tema para mí. Sé que no es lo habitual, pero siento un gran dolor. Es lo más duro que puedo imaginar, lo odio. Odio tener que estar en esta encrucijada". "Sigo diciéndome a mí misma que ojalá me resultara fácil, pero no lo es. Estoy dividida: no quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, aseveró.

La charla con Tiger Woods que la llevó a volver al tenis

Luego de haber anunciado que no iba a estar más como profesional, Williams reveló que fue clave una conversación con su compatriota, el mejor golfista de todos los tiempos, para retornar al circuito: “Esta primavera me picó el bicho de volver a las pistas por primera vez en siete meses. Estuve hablando con Tiger Woods, que es un amigo, y le dije que necesitaba su consejo sobre mi carrera tenística".

Sobre aquel ida y vuelta con otro deportista de elite, repasó: ""Le dije ‘no sé qué hacer, creo que lo he superado pero quizá no lo haya superado’. Él es Tiger, ¡y se empeñó en que yo fuera una bestia igual que él! Me dijo: ‘Serena, ¿qué tal si te das dos semanas? No tienes que comprometerte a nada. Sólo tienes que salir a la cancha todos los días durante dos semanas, darlo todo y ver qué pasa’".

Por último, Serena contó cuál fue su respuesta para Woods. "Dije: ‘Muy bien, creo que puedo hacerlo’. Y no lo hice. Pero un mes después lo intenté y se sintió mágico volver a agarrar una raqueta. Y estuvo bueno, realmente bueno. Estuve pensando en jugar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos después de eso. Como he dicho, todo esto de la evolución no ha sido fácil para mí”.