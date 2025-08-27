Partidos del US Open 2025 hoy miércoles 27 de agosto: quiénes juegan y horario argentino

La segunda ronda del US Open 2025 arranca este miércoles 27 de agosto con una jornada cargada de emociones y figuras destacadas. Los grandes nombres del tenis mundial harán su segunda presentación en Flushing Meadows, con partidos distribuidos tanto en sesiones diurnas como nocturnas. La actividad comenzará desde el mediodía argentino y se extenderá hasta altas horas de la madrugada del jueves.
El día tendrá como máximos atractivos los debuts de Novak Djokovic en el turno diurno del Arthur Ashe Stadium, y Carlos Alcaraz en la sesión nocturna de la misma pista central. Ambos jugadores llegan con grandes expectativas para avanzar en el último Grand Slam del año, enfrentando rivales que buscarán dar la sorpresa ante las figuras más reconocidas del circuito ATP.
La representación argentina tendrá una presencia importante en esta jornada, con Francisco Comesaña como el principal exponente albiceleste. El tenista nacido en Buenos Aires se enfrentará a un desafío considerable ante el británico Cameron Norrie en la Cancha 5. Comesaña, quien viene de una buena racha en torneos sobre cemento, buscará continuar su crecimiento en el circuito profesional y lograr su primera victoria en segunda ronda de un Grand Slam. Su participación representa una gran oportunidad para el tenis argentino de seguir cosechando resultados positivos en el escenario más importante del deporte blanco.
Partidos del miércoles 27 de agosto (horario argentino)
- Ben Nakashima vs Jérôme Kym - 13:00hs.
- Jiří Lehečka vs Tomás Martín Etcheverry - 13:00hs.
- Novak Djokovic vs Zachary Svajda - 13:30hs.
- João Fonseca vs Tomáš Macháč - 14:10hs.
- Raphaël Collignon vs Casper Ruud - 14:30hs.
- Cameron Norrie vs Francisco Comesaña - 14:40hs.
- Benjamin Bonzi vs Matteo Giron - 15:00hs.
- Lloyd Harris vs Taylor Fritz - 15:00hs.
- Lorenzo Darderi vs Eliot Spizzirri - 15:50hs.
- Arthur Rinderknech vs Alejandro Davidovich Fokina - 16:00hs.
- Jakub Menšík vs Ugo Blanchet - 16:10hs.
- Frances Tiafoe vs Martin Damm Jr - 17:00hs.
- Jordan Thompson vs Adrian Mannarino - 18:10hs.
- Jan-Lennard Struff vs Holger Rune - 19:00hs.
- Mattia Bellucci vs Carlos Alcaraz - 21:00hs.
- Ben Shelton vs Pablo Carreño Busta - 22:10hs.
Los fanáticos argentinos podrán seguir toda la acción en la televisión a través de ESPN y Disney+.