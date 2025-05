Horacio Zeballos dio otro impacto en el tenis: el logro en el Masters 1000 de Madrid

Horacio Zeballos dio otro impacto en el tenis: el logro del argentino en el Masters 1000 de Madrid.

El tenis argentino tiene un motivo grande para sonreír. Es que Horacio Zeballos, exnúmero 1 del mundo en dobles, se consagró campeón del Masters 1000 de Madrid junto al español Marcel Granollers, luego de vencer en sets corridos al salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.

Zeballos y Granollers, campeones del mismo torneo en 2021, se llevaron el triunfo por 6-4 y 6-4 en un partido de una hora y 17 minutos. En la primera manga, el marplatense y el europeo tuvieron una consistencia impecable y lograron quebrar el saque de sus rivales para sacar la diferencia.

En el segundo set, después de un comienzo con dudas que los llevó a ir perdiendo 0-3, Zeballos y Granollers sacaron a relucir toda su experiencia: ganaron cinco games de forma consecutiva y cerraron el partido con autoridad.

Cabe recordar que ambos llegaron a la cima del ranking hace exactamente un año, luego de perder en semifinales del Masters de Madrid. Luego, no pudieron defender el liderato en el escalafón en Roland Garros debido a una lesión del argentino, pero volvieron con más vigencia que antes para llevarse el torneo español ante los últimos ganadores del Grand Slam de Francia.

Con esta consagración, ambos jugadores obtenieron el undécimo título desde que juegan en el circuito. Y se trata del octavo Masters 1000, luego del de Montreal 2019, Roma 2020, Cincinnati y Madrid 2021, Shanghai 2023, Roma y Montreal 2024.

Además, con esta victoria, se metieron como cuarta pareja en la historia que gana múltiples títulos de dobles en Madrid, sumándose a íconos como los hermanos Bryan o Jean-Julien Rojer y Horia Tecau. El resultado, como si fuera poco, privó a Arévalo y Pavic de alcanzar su tercer título consecutivo en Masters 1000 en este 2025, después de ganar de Indian Wells y Miami.

Un extenista apoya la motosierra de Milei y será candidato de La Libertad Avanza

Algunos sectores del mundo del deporte empiezan a salir del clóset para apoyar las políticas de mosotosierra de Javier Milei. El extenista Diego Hartfield, que llegó a ser top 100 y enfrentó a Roger Federer en dos oportunidades, confirmó que será candidato a diputado de La Libertad Avanza en Misiones, provincia en la que el 8 de junio se realizarán elecciones en la Legislatura.

"Gracias a todos los que me escribieron hoy, realmente me explotaron el teléfono. Cuando me ofrecieron la candidatura realmente pensé q tenía q ser honesto con mi manera de pensar y veo que lo que está haciendo el presidente @JMilei y sobre todo el gran @LuisCaputoAR", escribió Hartfield en su cuenta de X.

En la misma línea, continuó su menaje: "Resta comenzar a laburar desde este puntito del país para que las ideas de la Libertad Avanza estén cada vez más arraigadas en la sociedad y que termine de convencerse realmente que se viene un cambio cultural que hará historia".

Según informó La Nación, el exdeportista profesional tendrá la semana próxima una reunión en Buenos Aires con Javier y Karina Milei, para afinar los pasos a seguir de su candidatura. En la lista provincial, Hartfield estará acompañado por Samantha Steckller (titular del PAMI en Posadas), y Adrián Núñez, quien está al frente de LLA en dicha provincia.

Después de su carrera en el tenis, Hartfield se radicó en Oberá y se dedicó al mundo de las finzanzas, una de sus "pasiones", según reconoció. Con el correr de los años, el misionero comenzó invertir en la Bolsa, realizó cursos y, tiempo después, creó su propia consultora, en la que asesora y aconsejar a empresas e inversores. No es casualidad el ingreso de Hartfield a La Libertad Avanza ya que, producto de un la política del Gobierno en el ámbito financiero, el extenista empezó a elogiar las políticas de la motosierra y de desfinanciamiento de Milei.