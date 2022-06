Gabriela Sabatini y Gisela Dulko buscan el segundo partido en Roland Garros: a qué hora y contra quién juegan

De esta forma, Sabatini, de 52 años y exnúmero tres del planeta, y Dulko, de 37 y exlíder del ranking mundial de dobles volverán a tener acción en el Grand Slam francés.

Después de la victoria ante Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández por 6-3 y 6-3, Gabriela Sabatini y Gisela Dulko tienen un nuevo partido en el torneo de Leyendas que se disputa en Roland Garros. Es el segundo encuentro del grupo en el torneo que se disputa en Francia.

"Lo importante es que todo funcionó muy bien, hicimos buenos puntos y pudimos divertirnos. El smash anduvo bien, el saque no fue mi fuerte durante mi carrera pero no estuvo mal", añadió Sabatini, mientras un grupo de argentinos la aguardaba impaciente para que firme autógrafos y se saque "selfies", algo que no existían en su época de tenista, cuando se retiró hace 26 años. Ahora, el próximo encuentro -que será alrededor de las 14:30 y se podrá ver por ESPN y Star +- será frente a Tatiana Golovin y Nathalie Tauziat. Finalmente, el último encuentro será ante la croata Iva Majoli y la local Mary Pierce.

En el Grupo B están las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone; la eslovaca Daniela Hantuchova junto a la estadounidense Martina Navratilova; la estadounidense Chanda Rubin en dupla con la francesa Sandrine Testud y la australiana Rennae Stubbs junto a la búlgara Magdalena Maleeva.